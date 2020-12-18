Появились видео, как в Харькове готовятся к похоронам Кернеса

В Харькове полным ходом идет подготовка к похоронам мэра Геннадия Кернеса, о смерти которого стало известно в четверг, 17 декабря.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Х*евый Харьков".

На кадрах видно, как харьковские коммунальщики расчищают подъезды ко 2-му кладбищу, где и будут хоронить чиновника. Причем для облагораживания территории задействовали и "тяжелую" технику – трактор.

Также коммунальщики наводят порядок и в периметре здания Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко,где будет проходить прощание с городским головой.

Напомним, похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса ориентировочно состоятся либо во вторник, среду или максимум четверг на следующей неделе. Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что Кернеса похоронят в Харькове на почетной аллее на кладбище №2.

Решение о месте захоронения было принято посогласованию с семьей чиновника. Отпевание Кернеса пройдет в Благовещенском соборе. Затем с Кернесом можно будет проститься в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.

Добавим, что изначально, в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря в Харькове объявили днями траура, но позже количество дней для скорби сократили до двух.