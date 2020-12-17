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Несколько жен и трое детей: какая семья была у Кернеса

Несколько жен и трое детей: какая семья была у Кернеса
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram Геннадия Кернеса

17 декабря украинцев потрясла новость о том, что в Берлине скончался градоначальник Харькова Геннадий Кернес. Его 48-летняя жена Оксана Гайсинская на своей странице в Инстаграме подтвердила печальную новость.

"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень", - написала Гайсинская.

Оксана Гайсинская является дочерью бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. Родилась 1 января 1970 года.

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Говорят, что Оксана стала "визитной карточкой" для своего супруга. На своей странице в Инстаграме красивая женщина делится пикантными фото, на которых выглядит невероятно молодо и с потянутой фигурой.

 
 
 
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Общих детей у супругов не было, но от предыдущего брака с фарм-бизнесменом, совладельцем группы компаний "Здоровье" Геннадием Хорунжим у Гайсинской есть 26-летний сын Родион, которого Кернес называл своим сыном.

Для Кернеса это тоже второй брак. Его первую жену зовут Оксана Василенко (1982). После развода Василенко утверждала, что подвергалась избиению со стороны Кернеса. В этом браке появился сын Кирилл.

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В промежутке между двумя Оксанами у Геннадия Кернеса были отношения с Галиной Приваловой, с которой он проживал в гражданском браке. В этих отношениях у пары появился сын Даниил (1988).

Геннадий Кернес с сыновьями Кириллом и Даниилом, невесткой и внучкой

В 2019 году Кернес в четвертый раз стал дедушкой.

 
 
 
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Все по теме:

Дети, Семья, Геннадий Кернес, Оксана Гайсинская, Родион Гайсинский.

Автор:

Телеграф
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