Несколько жен и трое детей: какая семья была у Кернеса

17 декабря украинцев потрясла новость о том, что в Берлине скончался градоначальник Харькова Геннадий Кернес. Его 48-летняя жена Оксана Гайсинская на своей странице в Инстаграме подтвердила печальную новость.
"Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим.. Больно очень", - написала Гайсинская.
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Оксана Гайсинская является дочерью бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. Родилась 1 января 1970 года.
Говорят, что Оксана стала "визитной карточкой" для своего супруга. На своей странице в Инстаграме красивая женщина делится пикантными фото, на которых выглядит невероятно молодо и с потянутой фигурой.
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Общих детей у супругов не было, но от предыдущего брака с фарм-бизнесменом, совладельцем группы компаний "Здоровье" Геннадием Хорунжим у Гайсинской есть 26-летний сын Родион, которого Кернес называл своим сыном.
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Для Кернеса это тоже второй брак. Его первую жену зовут Оксана Василенко (1982). После развода Василенко утверждала, что подвергалась избиению со стороны Кернеса. В этом браке появился сын Кирилл.
В промежутке между двумя Оксанами у Геннадия Кернеса были отношения с Галиной Приваловой, с которой он проживал в гражданском браке. В этих отношениях у пары появился сын Даниил (1988).
Геннадий Кернес с сыновьями Кириллом и Даниилом, невесткой и внучкой
В 2019 году Кернес в четвертый раз стал дедушкой.
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