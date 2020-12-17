Каким мэр Харькова Кернес был в молодости: редкие фото

Ночью в четверг, 17 декабря, ушел из жизни мэр города Харьков Геннадий Кернес. О смерти городского главы стало известно от его близкого друга Павла Фукса и жены Оксаны Гайсинской.
Причиной смерти 61-летнего Кернеса стали серьезные осложнения после коронавирусной инфекции. Организм мужчины не смог справиться с такой нагрузкой.
Родился Геннадий Кернес 27 июня 1959 года в еврейской семье в Харькове.
В школе будущий городской глава учился неплохо, но оценки были разными. Однажды сыграл в футбол с глобусом, после чего его родителям пришлось разыскивать такой же самый чуть ли не по всему СССР.
Геннадий Кернес слева
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес закончил 82-ю гимназию
После окончания ПТУ, где получил специальность чертежника-конструктора, с 1976 работал слесарем, разливщиком молока, часовщиком и разнорабочим.
В 1986 году устроился в кооператив, который занимался пошивом курток. Был осужден на 3 года за мелкое мошенничество.
Геннадий Кернес справа
В последующие несколько лет Кернес сосредоточился на приватизации объектов недвижимости. Был бенефициаром НПК-Банка, дома быта Центральный, крупных гастрономов, комиссионного магазина, ломбарда, а также отеля Националь.
Стал узнаваемым в 1998 году после избрания депутатом горсовета Харькова.
Напомним, что 12 сентября стало известно, что Геннадий Кернес находится в горбольнице № 1. У мэра обнаружили COVID-19. А 16 сентября, после ухудшения состояния, был отправлен на лечение в Берлин в клинику Шарите. После очередной порции слухов о кончине градоначальника друг мэра Харькова Павел Фукс опубликовал фото Кернеса в больнице.
11 декабря здоровье Кернеса резко ухудшилось: у него отказали обе почки.
Последнее фото в своем Инстаграм мэр Харькова разместил еще 6 июля с подписью "Чувствую себя молодым".
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