Когда пропал мэр Харькова и какими были последние фото Кернеса

Сегодня, 17 декабря, умер известный украинский политик Геадий Кернес. В последний раз он появлялся на публике еще 23 августа 2020 года, на день города.

"Телеграф" решил рассказать, как Геннадий Кернес пропал, и что известно.

Фото с дня города, когда политик последний раз был на публике опубликовали на сайте Харьковского городского совета.

Отметим, что несмотря на долгое отсутствие, 25 октября он победил на выборах мэра Харькова.

16 сентября стало известно, что Геннадий Кернес уехал в Германию на лечение в клинику Шарите, где и находится там по сей день. С тех пор харьковский мэр перестал выходить на связь, отчего в сети то и дело появляются слухи о его якобы кончине. После очередной порции таких слухов друг мэра Харькова Павел Фукс опубликовал фото Кернеса в больнице.

Отметим, что Кернес не появлялся на публике 116 дней, а 2 декабря городской совет Харькова собрался на первую сессию, чтобы изменить регламент работы. Кернеса не ней не было.

А уже 11 декабря сообщили, что состояние Кернеса резко ухудшилось: у него отказали обе почки.

Последнее фото в своем Инстаграм Кернес опубликовал еще 6 июля с подписью "Чувствую себя молодым".

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В то же время у жены погибшего, Оксаны Гайсинской, в последнее время не было совместных фото с мужем. Семейную фотографию она добавила на страницу сегодня, с подписью о его смерти