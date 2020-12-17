"Харьков осиротел": близкие соратники отреагировали на смерть Кернеса

Утром четверга, 17 декабря, сообщили о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса от осложнений коронавирусного заболевания.

На эту новость отреагировал "правая рука" политика, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

Он назвал Кернеса "человеком бесконечно влюбленный в свой Харьков, на возрождение которого он работал и днем и ночью последние 16 лет".

Терехов пообещал "продолжать дело Геннадия Адольфовича".

"Он заложил крепкий фундамент возрождения города, а сам планировал еще много сил и времени отдать этой благородной цели. Но, к нашему общему несчастью, жизнь распорядилась иначе", - написал он.

Настоящим ударом смерть Кернеса стала для экс-мэра Харькова и бывшего главы Харьковской ОГА Михаила Добкина, с которым он много лет дружил.

В эфире телеканала "Украина 24" Добкин заявил, что "Харьков осиротел".

"Воспринимать Харьков без привязки с Кернесом необычно больно и горько. Должно пройти какое-то время, чтобы свыкнуться с этой мыслью", - отметил он.