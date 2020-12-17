Кто будет "рулить" в Харькове после Кернеса: появилось объяснение

Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета. Таким образом место умершего ночью 17 декабря Геннадия Кернеса займет его "правая рука" Игорь Терехов.

Об этом рассказала председатель правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Отмечается, что Терехов будет исполнять обязанности городского головы до новых внеочередных выборов.

"Объявления внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, демонстрировала неоднократная практика", - отмечает Айвазовская.

По ее словам, есть вероятность, что Терехов надолго останется на этом посту, а внеочередные выборы пройдут нескоро.

Общественная деятельница рассказала, что лицо, которое в настоящее время осуществляет полномочия городского головы, должно обратиться в Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов не позднее чем на 15 день смерти мэра.

Парламенту дается 90 дней на рассмотрение этого ходатайства.

"На практике, отсутствует ответственность коллегиального органа парламента по не назначению даты и кое-где процедура не была выполнена годами", - поделилась глава "Опоры".