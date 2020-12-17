В Харькове назвали место прощания с Кернесом

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер от осложнений коронавируса, ориентировочно состоятся либо во вторник, среду или максимум четверг.

Об этом в эфире заявил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, - передает "Рlace_kh".

Заместитель мэра Харькова рассказал, что Кернеса похоронят в Харькове на почетной аллее на кладбище №2. Решение о месте захоронения было принято вместе с семьей чиновника. Отпевание Кернеса пройдет в Благовещенском соборе. Затем с Кернесом можно будет проститься в здании Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко.

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Добавим, по информации из Харьковского горсовета, в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса, 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в городе.

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