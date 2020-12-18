В Харькове назвали дату прощания с Кернесом

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом пройдет 23 декабря. Она начнется в 9:00 и будет длиться четыре часа.

Об этом пишет Newsroom со ссылкой на свои источники в городском совете.

Тело Кернеса доставят в аэропорт Харькова, где его поместят в катафалк. Траурный кортеж затем двинется к городской больнице №17.

Церемония отпевания Кернеса начнется в 7:00 в Благовещенском соборе и будет длиться 40 минут. После этого гроб будет перевезен в Харьковский национальный театр оперы и балет (ХНАТОБ).

Отмечается, что некоторые маршруты общественного транспорта будут изменены.

Попрощаться с Кернесом смогут все желающие с 9:00 до 13:00, после чего его тело похоронят на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.

Стоит отметить, что в городе активно готовятся к траурной церемонии - коммунальщики наводят порядок возле кладбища и ХНАТОБа.

Как сообщалось ранее, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря. До этого, 11 декабря появилась информация, что у него отказали обе почки.