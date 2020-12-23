Три больших слона: кто будет "рулить" Харьковом после смерти Кернеса и когда ждать выборов

В среду, 23 декабря, в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса - мэра, которого одни называют великим, а вторые открыто ненавидят. Когда стало известно о его смерти 17 декабря, только ленивый не высказал своего мнения о городском голове, который выиграл местные выборы и принял присягу не присутствуя в Украине.

Все это время автор нетленочек про "чвякание", "умножение на ноль" и "кнопки" лечился в германской клинике "Шарите" от осложнений, вызванных COVID-19. Рассуждать о том, что его не стало можно по-разному, даже с нейтральной позиции, но вот что будет теперь? Как город, который подгреб под себя один человек в обмен на "С-Стабильность" будет теперь существовать без основного руководящего стержня - это вопрос.

Ситуацию эксклюзивно для "Телеграфа" прокомментировал экс-депутат облсовета, глава правления ГО "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Дмитрий Булах, который всегда был открытым оппонентом Геннадия Кернеса. Антикоррупционер опроверг часть слухов и дал свой прогноз по политической ситуации в Харькове на ближайшее время.

"Сейчас есть большой консенсус киевского истеблишмента - Авакова и Офиса президента с окружением Кернеса. Почти всех устраивает сложившаяся ситуация (управлять Харьковом будет секретарь горсовета Игорь Терехов - Авт.) и поэтому существующий порядок вещей будет висеть в воздухе очень долго.

Либо они все перессорятся между собой. Очень много договаривающихся сторон. Нам всем хорошо известна классика украинской политики - кидать друг друга. Вот при таком исходе выборы пройдут быстро", - говорит Булах.

Слухи о сроках перевыборов

Для того чтобы состоялись перевыборы, секретарь Харьковского Игорь Терехов должен в течение 15 дней обратиться в Верховную Раду. Он обещает все сделать в срок, однако, с дня официальной смерти Кернеса прошла уже неделя. Если он успеет, то у парламента будет 90 дней, чтобы назначить новую дату.

И вот тут начинается самое интересное. Сразу несколько СМИ со ссылкой на различные источники полагают, что перевыборов мэра в ближайшее время в Харькове не будет. Это же мнение в комментарии "РБК-Украина" подтвердил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

То же самое говорит нам и Дмитрий Булах.

"Я даже не думаю, что выборы будут в октябре следующего года. Они будут позже и тут вопрос не в спешке. Подобные истории со смертями мэров были в Луцке и Дергачах. И там и там секретари исполняли обязанности городских голов. До следующих выборов мэра у нас вполне может быть ситуация, когда несколько больших "баронов" контролируют ситуацию. Поодиночке каждый из них мало чего стоит".

Кому это выгодно?

Существующий порядок, собственно говоря, выгоден всем. На данный момент все стороны заинтересованы в том, чтобы городской голова отсутствовал в Харькове как можно дольше. Булах называет министра внутренних дел Арсена Авакова "главным бенефициаром того, что мэра не будут избирать".

"Есть три больших слона, на которых сейчас это все будет держаться: местный истеблишмент (окружение Кернеса - Авт.), Аваков и Офис президента. Последние два демократическим путем не смогут в Харькове получить своего мэра. Им выгодна сейчас ситуация такого контроля и чтобы новый мэр пока не избирался".

Светличная и ОПЗЖ

Слухи о влиянии Светличной и ОПЗЖ на ситуацию в городе сильно преувеличены. Бывшая глава Харьковской ОГА Юлия Светличная заявила, что пока не собирается баллотироваться на пост городского головы. А ОПЗЖ и вовсе могут по области поменять лидера и отдать лидерство в партийных списках Евгению Мураеву.

Отметим, что на местных выборах этого года под №1 от партии Медведчука шел бывший глава Администрации Порошенко Игорь Райнин.

"Судя по ситуации в городском и областном советах - Светличной в этой комбинации нет. Что касается ОПЗЖ, то там можно говорить о конкретных людях, с которыми сейчас работают не как с политической силой".

Слухи, что рухнет городское хозяйство

Вопреки царящим в обществе слухам, что после смерти Геннадия Адольфовича в Харькове за год все рухнет, Булах говорит, что всегда после ухода авторитарного лидера, кажется, что жизнь закончилась. Все будет также с небольшими изменениями.

"Последние два-три года в силу отсутствия физических сил Кернес не сильно контролировал ситуацию, не так, как это было до 2014-2015 годов.

Проблемы будут, так как они накапливались и не решались. В частности, это инфраструктура и кредиты. При нем тоже были проблемы с отоплением и прочим. Все изнашивается и наличие или отсутствие Кернеса на это не влияло".

Какие реалии

Вероятнее всего до 2025 года Харьковом будет управлять городской секретарь и "другие официальные лица". Ситуация может измениться только на национальном уровне, например, министр внутренних дел может утратить свое влияние либо поменяются парламент или президент, считает Дмитрий Булах.

Исходя из сегодняшнего дня, ничего подобного не ожидается. А вот следующие выборы грозят "первой столице" Украины большим разнообразием и непредсказуемыми переменами. После смерти Кернеса у многих пропадет страх заявлять о себе, говорит антикоррупционер.

"Я уверен, что будет очень много кандидатов на следующие выборы мэра Харькова. Раньше фигура Кернеса очень многих сдерживала от попыток баллотироваться. Большие и средние бизнесмены Харькова его попросту боялись. Сейчас сдерживающего фактора нет".

Автор: Александр Poison Нечай