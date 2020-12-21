Тело Кернеса доставили в Харьков: первое видео

Тело мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в Украину.

Кадры на которых показан похоронный кортеж обнародованы в Телеграм-канале "Харьков 1654".

"Геннадий Кернес дома", - говорится в подписи к видео.

Как сообщалось ранее, исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов заявлял, что тело Кернеса доставят в город в 19:00. В связи с чем просил журналистов воздержаться от встречи самолета и не беспокоить родственников усопшего.

Отметим, что отпевать Кернеса будут 23 декабря в Благовещенском соборе. Церемония прощания пройдет в Харьковском национальном театре оперы и балета с 9:00 до 13:00.

Как сообщалось ранее, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря. До этого, 11 декабря появилась информация, что у него отказали обе почки.