Новый глава Харькова рассказал, когда привезут тело Кернеса, и тут же влип в скандал

Самолет с телом Кернеса приземлится в Харькове 21 декабря в 19:00.

Об этом сообщил и.о. городского главы Игорь Терехов.

Терехов попросил журналистов "проявить терпимость и толерантность" и, по возможности, не тревожить семью усопшего.

"Игорь Терехов попросил журналистов во время встречи самолета с телом Кернеса не задалбывать родных и проявить толерантность. И - чтобы точно оградить семью мэра - назвал точное время прилета. Все пиар кроме некролога", - написал в Фейсбук журналист Павел Федосенко.

Отметим, что отпевать Кернеса будут 23 декабря в Благовещенском соборе. Церемония прощания пройдет в Харьковском национальном театре оперы и балета с 9:00 до 13:00.

Похороны состоятся на 2-м кладбище (улица Пушкинская) в 13:30.

Как сообщалось ранее, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря. До этого, 11 декабря появилась информация, что у него отказали обе почки.