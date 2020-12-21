Новый глава Харькова рассказал, когда привезут тело Кернеса, и тут же влип в скандал

Самолет с телом Кернеса приземлится в Харькове 21 декабря в 19:00.
Об этом сообщил и.о. городского главы Игорь Терехов.
Терехов попросил журналистов "проявить терпимость и толерантность" и, по возможности, не тревожить семью усопшего.
"Игорь Терехов попросил журналистов во время встречи самолета с телом Кернеса не задалбывать родных и проявить толерантность. И - чтобы точно оградить семью мэра - назвал точное время прилета. Все пиар кроме некролога", - написал в Фейсбук журналист Павел Федосенко.
Отметим, что отпевать Кернеса будут 23 декабря в Благовещенском соборе. Церемония прощания пройдет в Харьковском национальном театре оперы и балета с 9:00 до 13:00.
Похороны состоятся на 2-м кладбище (улица Пушкинская) в 13:30.
Как сообщалось ранее, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря. До этого, 11 декабря появилась информация, что у него отказали обе почки.