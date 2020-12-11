Теперь в регионе новый главный: что происходит в Харькове без Кернеса

На фоне ухудшения состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, в городе формируется новая конфигурация власти.

Об этом пишет "Страна".

Отмечается, что секретарем горсовета стал Игорь Терехов, которого считают правой рукой Кернеса.

Председателем областного совета назначен депутат от "Слуги народа" Артур Товмасян. Большинство в обоих структурах заняли представители от партии и блока Кернеса.

"И Товмасян, и Терехов считаются людьми близкими к главе МВД Арсену Авакову, с которым ранее Кернес открыто враждовал", - сказано в материале.

Таким образом, отмечает издание, Аваков становится ключевой персоной в Харькове и области.

Как сообщалось ранее, Кернес был вынужден покинуть Украину еще 16 сентября.

Накануне его сын Даниил Привалов заявлял, что мэр Харькова вернется в город в конце декабря, однако после сообщений об ухудшении его здоровья, эта информация может не подтвердиться.