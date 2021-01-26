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"Давай по новой, Миша": Добкин оконфузился из-за видео с Кернесом

"Давай по новой, Миша": Добкин оконфузился из-за видео с Кернесом
14:03 Сегодня Телеграф фото: Михаил Добкин/Instagram

Политик, экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин, который после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы, попал в конфуз с новым роликом.

На своей странице в Instagram Добкин выложил видео, посвященное памяти Кернеса.

"Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать. О многом хочется написать и рассказать. Обязательно это сделаю. Но позже. А сегодня оставлю этот ролик здесь, и вместе с вами просто буду смотреть, и слушать", - подписал кадры он, на которых можно заметить как самого Добкина, так и Кернеса. Именно под речитатив умершего харьковского мэра и меняются кадры в ролике.

 
 
 
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Публикация от Михаил Добкин (@dobkinmm)

 

В сети ролик не оценили, назвав не иначе, как "хайпом на костях от скучного лица". К тому же в видео по неизвестнмы причинам попал кадр с Дарницким мостом, который, как известно расположен в Киеве.

"При Гене таких роликов не было", "Миша не был бы Мишей, если бы не объ*бался. Криворукие монтажеры воткнули в ролик Дарницкий мост. Все ху*ня, давай по новой!" – прокомментировали видео в Telegram-каналах.

Добкин оконфузился из-за видео с Кернесом

Добкин оконфузился с видео с Кернесом

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Отметим, что фраза: "Давай по новой, Миша!" -  это цитата Кернеса из знаменитого ролика, в котором была показана подготовка к съемкам предвыборной рекламы Михаила Добкина на выборах мэра в 2005 году.

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Добавим, что это ролик выглядит как минимум странно на фоне ссоры, из-за которой Добкин и Кернес несколько лет совсем не общались.

Как сообщал "Телеграф", Добкин баллотировался на прошлых выборах мэра Харькова, но потом все-таки снял свою кандидатуру.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Видео, Михаил Добкин, Местные выборы, Геннадий Кернес.
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