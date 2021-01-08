Молитесь, чтобы Янукович молчал: Добкин нарастил влияние в Харькове после Кернеса

Политик и друг покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Михаил Добкин рассказал о жизни умершего городского головы, его трудностях и кому в будущем достанется влияние в городе.

После его интервью 7 января журналистке Наталье Влащенко украинцы стали бурно поддерживать кандидатуру Добкина на новых выборах.

Он рассказал, как команда Арсена Авакова "подмяла" под себя команду Геннадия Кернеса на выборах, про покушение на покойного мэра Харькова в 2014 году, восстановление и тяжелые тяжбы после него.

Добкин отметил, что именно по просьбе семьи Геннадия Кернеса он снялся с выборов и уступил ему место.

Смотрите полное видео интервью с ним:

Стоит заметить, что в комментариях пользователи сети уже готовы поддержать Добкина на выборах мэра Харькова.

Другие же вспоминают сомнительное прошлое политика и беглого экс-президента Виктора Януковича:

Стоит напомнить, что ранее бывший народный депутат Михаил Добкин после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост городского мэра.