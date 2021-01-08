Добкин назвал причину ссоры с Кернесом: "Он отнекивался, но я попал в яблочко"

Политик Михаил Добкин раскрыл причины ссоры с мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Влащенко.

По словам Добкина, У Кернеса присутствовала сильная ревность "на грани фанатизма".

"Не буду уходить в частности, но мне кажется, что он какое-то время думал, что мой уход в облгосадминистрацию заставит меня чаще обращаться к нему за советами. Когда этого не произошло, у нас произошел первый публичный конфликт, мы поругались с ним в присутствии посторонних людей", - сказал он.

Позже, по словам Добкина, он нашел причину и поговорил с Кернесом по этому поводу.

"Я потом эту причину нарыл внутри себя, я с ним поговорил, он конечно отнекивался, но я понял, что попал в яблочко. Это была ревность, что я без него могу обходиться и мне не нужна его помощь", - рассказал он.

Добкин также высказал уверенность, что в будущем они бы смогли найти точки соприкосновения.

"У нас не было причины ненавидеть друг друга", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Добкин ранее заявил, что намерен побороться за пост мэра Харькова.