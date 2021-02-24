Геннадий Кернес больше не мэр Харькова

Харьковский городской совет на сессии в среду, 24 февраля, принял решение о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса.

"Принять к сведению факт смерти Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича 16 декабря 2020 года, в связи с чем считать досрочно прекращенными со дня смерти полномочия Харьковского городского головы", - говорится в решении.

В документе также указано, что копию решения секретарь горсовета Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в письме от 1 февраля призвал секретаря Харьковского горсовета направить в Раду копию решения, которым совет принимает к сведению факт смерти городского головы Геннадия Кернеса.

16 сентября 2020стало известно, что Геннадий Кернес уехал в Германию на лечение в клинику Шарите

Несмотря на долгое отсутствие, 25 октября он победил на выборах мэра Харькова.

2 декабря, несмотря на отсутствие Кернеса, городской совет Харькова собрался на первую сессию.

16 декабря, в немецкой клинике "Шарите" Геннадий Кернес умер.