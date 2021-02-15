В Харькове прекратят мэрские полномочия Кернеса, который умер два месяца назад: названа дата

24 февраля на очередной сессии харьковский городской совет планирует рассмотреть вопрос официального прекращения полномочий умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом говорится в распоряжении секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова о созыве сессии, опубликованном на сайте горсовета.

Так, cогласно проекту повестки дня 3-й сессии Харьковского городского совета, вопрос о досрочном прекращении полномочий Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, это первое в перечне вопросов, запланированных к рассмотрению.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в письме от 1 февраля призвал секретаря Харьковского горсовета направить в парламент копию решения, которым совет принимает к сведению факт смерти городского головы Геннадия Кернеса.

Стоит отметить, что на сайте горсовета фото Кернеса до сих пор значится как мэра города:

Так, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в одном из недавних интервью пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти городского головы Геннадия Кернеса и назначить выборы на ближайшее время. Кирилл Тимошенко отметил, что внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся осенью 2021 года.

Стоит напомнить, что Геннадий Кернес ушел из жизни 17 декабря.