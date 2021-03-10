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Испугались, что у них все "отожмут": Добкин рассказал, почему олигархи "кинули" Януковича во время Майдана

Испугались, что у них все "отожмут": Добкин рассказал, почему олигархи "кинули" Януковича во время Майдана
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Украинская правда

Украинские олигархи в 2014 году помогли скинуть экс-президента Украины Виктора Януковича, поскольку опасались лишиться своих активов как за границей, так и в Украине, заявляет народный депутат предыдущих созывов (фракции "Партии регионов" и "Оппозиционный блок"), бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин.

Об этом Добкин сказал в интервью интернет-изданию "Бабель", опубликованном в среду, 10 марта.

"Скажу, что олигархи в том числе. Они начали долбить Януковича и помогли его скинуть по двум причинам", - отметил политик.

По его словам, первая причина заключается в том, что представители Европы и Америки говорили, что олигархи могут потерять все активы и стать нерукопожатными, если поддержат тирана.

США ввели санкции против Коломойского

"Вторая — олигархи видели, что Янукович руками Саши (старший сын Виктора Януковича Александр – ред.) строит империю, у которой будет ТВ, неограниченные ресурсы, бизнес по всей стране. И вот если бы Янукович подмял это все под себя, что бы он стал делать? Стричь олигархов. Потому что в стране ничего бы не осталось, кроме их капиталов и бизнеса. Они испугались, что у них все отожмут", - пояснил Добкин.

На уточняющий вопрос, политик перечислил имена способствовавших отстранению от власти Януковича.

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"Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ ― однозначно", - сказал Добкин, отметив, что не может сказать об участии в происходившем Рината Ахметова, посколку тогда не был с ним лично знаком.

Как сообщалось, СНБО Украины 19 февраля, принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также он поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление"  протяженностью более 1400 км, которую связывают с Медведчуком. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Дмитрий Фирташ, Михаил Добкин, Имущество, Виктор Пинчук, Олигархи, Игорь Коломойский, Лишение.
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