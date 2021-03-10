Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа

В случае введения санкций США против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, американский Минюст может конфисковать его имущество в Украине в пользу Штатов.

Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

"Заберут все его (Фирташа – ред.) имущество. А почему Америка должна конфисковывать украинское имущество, я не понимаю: он украл у народа Украины, а будет богатеть американская казна", - сказал Саакашвили.

Политик отметил, что это несправедливо, однако, с другой стороны, "кто первый поймал, тот его и заберет".

Саакашвили выразил мнение, что Минюст США хочет конфисковать все имущество украинского бизнесмена.

"И у них есть легальные аргументы, которые трудно будет игнорировать, потому что он нанес им (США – ред.) тоже ущерб, и они первыми об этом сказали. Украинское государство не сказало, что он нанес ему ущерб, они сказали об этом", - подчеркнул он.

Как известно, Фирташ в ходит в число богатейших граждан Украины. Так, в 2019 году он занял 8 место в рейтинге журнала "НВ" "топ-100 самых богатых украинцев" с состоянием в $792 млн (около 22 млрд грн).

Фирташ является основателем и владельцем "Group DF", которая объединяет компании и предприятия в таких сферах деятельности, как азотная, титановая, газовая, банковская, медиа, кальцинированная сода, энергетика, недвижимость, агробизнес.