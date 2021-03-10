Скачать
Среда, 10.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть
Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть
Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа
Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа
Снова более 200 смертей за сутки: обстановка с коронавирусом в Украине на 10 марта
Снова более 200 смертей за сутки: обстановка с коронавирусом в Украине на 10 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта

Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа

Украл у украинцев, разбогатеют американцы: названы возможные последствия санкций Байдена против Фирташа
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф LIGA.net

В случае введения санкций США против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, американский Минюст может конфисковать его имущество в Украине в пользу Штатов.

Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

"Заберут все его (Фирташа – ред.) имущество. А почему Америка должна конфисковывать украинское имущество, я не понимаю: он украл у народа Украины, а будет богатеть американская казна", - сказал Саакашвили.

США ввели санкции против Коломойского

Политик отметил, что это несправедливо, однако, с другой стороны, "кто первый поймал, тот его и заберет".

Саакашвили выразил мнение, что Минюст США хочет конфисковать все имущество украинского бизнесмена.

"И у них есть легальные аргументы, которые трудно будет игнорировать, потому что он нанес им (США – ред.) тоже ущерб, и они первыми об этом сказали. Украинское государство не сказало, что он нанес ему ущерб, они сказали об этом", - подчеркнул он.

Как известно, Фирташ в ходит в число богатейших граждан Украины. Так, в 2019 году он занял 8 место в рейтинге журнала "НВ" "топ-100 самых богатых украинцев" с состоянием в $792 млн (около 22 млрд грн).

Фирташ является основателем и владельцем "Group DF", которая объединяет компании и предприятия в таких сферах деятельности, как азотная, титановая, газовая, банковская, медиа, кальцинированная сода, энергетика, недвижимость, агробизнес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 268

Все по теме:

США, Санкции, Дмитрий Фирташ, Имущество, Михаил Саакашвили, Конфискация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сам вышел из дома: раскрыты детали странной гибели годовалого малыша под Кропивницким
02 "Интеру" приготовиться? Байдену посоветовали ввести санкции против Фирташа
03 У Медведчука и Порошенко разразились обвинениями в адрес Зеленского из-за допросов СБУ
04 Виток борьбы с Марией Захаровой: новый запрет в России насмешил сеть
05 Отмена перевода часов: появилась карта времени восхода и захода солнца в разных городах Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине взялись за регулировку цен на бензин: что решили делать
В Украине взялись за регулировку цен на бензин: что решили делать
Сильный дождь вызвал рекордное за 25 лет наводнение на Гавайях (фото и видео)
Сильный дождь вызвал рекордное за 25 лет наводнение на Гавайях (фото и видео)
После избиения украинца: под Парижем подростки убили девушку из-за полуголых фото
После избиения украинца: под Парижем подростки убили девушку из-за полуголых фото
Какой праздник 10 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 10 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь