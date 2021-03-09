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"Интеру" приготовиться? Байдену посоветовали ввести санкции против Фирташа

"Интеру" приготовиться? Байдену посоветовали ввести санкции против Фирташа
Обновлено 21:18 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Atlantic Council совместно с EURASIA CENTER подготовили и обнародовали документ "Байден и Украины. Стратегия для новой администрации", в котором дипломаты обнародовали пошаговый список рекомендаций относительно политики Белого дома в вопросах Украины. Есть там и пункт, который касается санкций в отношении украинских олигархов. 

На некоторые из нюансов указал журналист Орест Сохар. 

"Один из пунктов советует Байдену принять меры по основным коррупционерам, первым среди которых указан Дмитрий Фирташ. Конечно, не обошлось без Коломойского (олигарх Игорь Коломойский, - ред.), которого рекомендуют энергично преследовать в американских судах", - написал он в Фейсбук. 

Сохар указал, что авторы документа прямо рекомендуют принять меры, которые были введены против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и против других лиц, включая Фирташа. 

"Фирташ, конечно, не кум Некоторым, но его кремлевская ДНК давно раздражает американцев. На практике это означает, что раздражение вскоре передастся и украинской власти", - отметил он, допустив, что СНБО вскоре введет санкции и против принадлежащего Фирташу телеканала "Интер". 

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone. 

Позже под санкции попал и сам Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко.

5 марта санкции США были введены против олигарха Игоря Коломойского

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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США, Санкции, Дмитрий Фирташ, Интер, Орест Сохар.
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