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Ярославский: "В ближайшие недели "Металлист" вернется к себе домой"

Ярославский: "В ближайшие недели "Металлист" вернется к себе домой"
23:15 Сегодня Телеграф

Возвращение харьковского "Металлиста" на футбольную карту Украины может произойти уже весной 2021 года. Об этом заявил бизнесмен и экс-президент ФК "Металлист" Александр Ярославский в комментарии телепрограмме "Великий футбол"

"В ближайшие недели, от силы месяц, "Металлист" вернется к себе домой. Вернется и уже никогда из Харькова не уйдет. Я для себя тоже принял решение, ведь с учетом опыта с годами становишься мудрее... Я никак не ожидал что такое произойдет с нашим "Металлистом". И я обещаю болельщикам, что "Металлист", бренд, я верну. И я думаю, что мы "Металлист" оставим то ли городской громаде, то ли… Но сделаем так, чтобы "Металлист" никогда не исчезал из Харькова", - сказал Ярославский. 

Напомним, о желании возродить футбольный клуб "Металлист" Александр Ярославский заявил в конце февраля, опубликовав открытое письмо. С тех пор бизнесмен раздал несколько интервью, в каждом из которых подтверждал твердое намерение вернуть легендарный клуб. Известно, что "Металлист", скорее всего, будет возрожден на базе ФК "Металла" - клуба образованного полтора года назад по инициативе бывшего спортивного директора "Металлиста" Евгения Красникова. Со слов последнего, он постоянно находится на связи с Ярославским и консультируется с ним.

В тот же день "Телеграф" поинтересовался мнением экс-тренера "Металлиста" Мирона Маркевича о заявлении Ярославского. 

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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ФК Металлист, Александр Ярославский, УПЛ, Футбол Украины.
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