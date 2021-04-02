Квартиры, авто и миллионы Кернеса: сын харьковского мэра рассекретил подарок отца

Кирилл Кернес - сын бывшего харьковского мэра Геннадия Кернеса, скончавшегося от коронавируса в прошлом году - задекларировал 30 миллионов гривен наличными, которые достались ему в качестве подарка от отца. Данную информацию 38-летний депутат Харьковского горсовета обнародовал в своей декларации за 2020 год.

Согласно документу, доходы Кернеса-младшего в прошлом году составили около 1,2 млн грн (не учитывая подарок мэра). Большую часть этой суммы - около 75 000 грн - харьковчанин получил, работая в местном БТИ. Отметим, что во владении семьи Кирилла Кернеса имеется шесть квартир и четыре авто, а помимо отцовского подарка хранится 82 тысячи долларов и 22 тысячи евро наличкой.

Как ранее сообщал “Телеграф”, Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове на 31 октября, тем самым поддержав предложение Комитета по вопросам организации госвласти. Теперь дело за Центральной избирательной комиссией (ЦИК), которая должна провести калькуляцию расходов на проведение внеочередных выборов. После этого, Кабмин выделит определенную ЦИК сумму за счет субвенции из госбюджета.