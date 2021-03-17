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В Раде предложили дату выборов преемника Кернеса в Харькове

В Раде предложили дату выборов преемника Кернеса в Харькове
16:44 Сегодня Телеграф

Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства определился с датой проведения внеочередных выборов городского головы Харькова – 31 октября 2021 года. Теперь за соответствующий проект постановления должны проголосовать нардепы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады Украины о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Рекомендовать Верховной Раде Украины проект постановления ВРУ о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы в целом, поручить выступить на пленарном заседании ВРУ народному депутату Украины Алине Загоруйко", - заявил во время заседания комитета его председатель Андрей Клочко.

Если Верховная Рада большинством своих голосов поддержит указанное постановление, следующий шаг будет за ЦИК, которая должна будет определить размер расходов на проведение выборов. В свою очередь, Кабмин должен обеспечить озвученное финансирование за счет субвенции из госбюджета.

Подробнее о том, кто может занять кресло мэра Харькова, читайте в материале "Телеграфа": Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Харьков, Выборы мэра, Местные выборы.
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