"Передам такой подарок еще": харьковский судья пожаловался на необычную взятку

В Высший совет правосудия 14 июля поступило сообщение о вмешательстве в профессиональную деятельность харьковского судьи, которому пытались дать "взятку" копиями долларов, сделанными с помощью ксерокса.

По информации Depo.Харьков, "отблагодарить" пытались судью Дзержинского районного суда Игоря Семиряда, который начал рассматривать иск КП "Харьковводоканал" к абоненту о взыскании задолженности.

Однако вскоре в суд по почте от ответчика по делу пришло ходатайство. Харьковчанин просил оставить иск без рассмотрения и сделал пометку: "учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок, что в конверте, а после вынесенного решения об оставлении без рассмотрения или закрытии производства, я передам такой подарок еще".

В конверте оказались ксерокопии 100-долларовых купюр.

К слову, данное ходатайство Семиряд получил после оглашение обвинительного приговора и расценил действия ответчика как вмешательство в правосудие, которое подрывает авторитет служителей Фемиды.

Напомним, заместитель начальника управления Днепровского управления полиции в Киеве Андрей Пожар придумал схему, по которой за 25 тыс. грн взятки позволял в нарушение законодательства работать заведениям общественного питания.