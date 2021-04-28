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Топ-чин столичной полиции попался с "карантинными" схемами и машинами на "левых" номерах (фото)

Топ-чин столичной полиции попался с "карантинными" схемами и машинами на "левых" номерах (фото)
10:18 Сегодня Телеграф

Заместитель начальника управления Днепровского управления полиции в г.Киеве Андрей Пожар придумал схему, по которой за 25 тыс. грн взятки позволял в нарушение законодательства работать заведениям общественного питания.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, полицейский систематически требовал и получал от руководителей учреждений питания неправомерную выгоду в размере 25тыс. грн за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантина.

26 апреля Пожара задержали на получении 13 тыс. грн неправомерной выгоды.

Пожар_задержание_1

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. По месту работы задержанного проведены обыски.

Вместе с тем, Telegram-канал "Київ Оперативний" сообщает, что Пожар ездил на "левых" автомобильных номерах на автомобиле Volkswagen Touareg.

"Когда на него надевали наручники, приехала его жена - начала всем рассказывать, что она юрист. Действительно оказалось, что госпожа Вита Пожар - юрист в Деснянской РГА. Все бы ничего, только госпожа юрист приехала также на левых номерах на автомобиле Audi Q7. Пришлось эту машину также эвакуировать, как и Volkswagen (на котором ездил Пожар – ред.). Так себе юрист, если честно", - пишет канал, опубликовавший фото эвакуированной машины супруги задержанного.

задержание_Пожар_машины

Согласно декларации о доходах Пожара за 2020 год, у него в собственности действительно есть автомобиль Audi Q7 2012 года выпуска.

При этом вместо Volkswagen Touareg, на котором он ездил в момент задержания, в декларации указан другой автомобиль – Ford Escape 2015 года выпуска, записанный на его жену.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, Взятка, Работа, Карантин, Полицейский.
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