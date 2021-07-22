В компании с Замбией, Сальвадором и Непалом: какие места занимает Украина в международных рейтингах и почему все так плохо (инфографика)

О том, как хорошо живется в Украине, можно рассказать и на словах, но цифры об этом расскажут лучше. Из десятков самых разных международных рейтингов мы выбрали несколько наиболее показательных, чтобы с их помощью получить некое представление о нашем месте на карте мира.

Конечно, всегда можно сказать, что тот или иной рейтинг не объективен и, будь методика другой, наше место могло бы быть выше. Но поскольку практически в каждом рейтинге мы находимся на достаточно низких позициях и ниже нас Европы стабильно нет, можно сделать вывод: дело все же не в методиках. По всей видимости, мир идет вперед слишком быстро, и мы за ним просто не успеваем.

ИЧР: ситуация критическая

Человеческий капитал – это, без преувеличения, главное богатство любой страны. А наиболее показательным индексом, который многое расскажет о человеческом капитале, является Индекс человеческого развития (ИЧР).

ИЧР – это очень популярный показатель, дающий представление о жизни в той или иной стране. При его формировании принимают во внимание продолжительность жизни и здоровье населения, доступ к знаниям, а также материальное благополучие граждан.

Нетрудно заметить, что проблемы в Украине есть по всем трем направлениям: живем бедно, продолжительность жизни оставляет желать лучшего, а образовательные реформы, наверное, не ругал только ленивый. Тем не менее, если смотреть в целом, то мы находимся в первой половине списка. В рейтинге ООН Украина заняла 74 строчку из 189, и это относительно неплохо. С другой стороны, впереди нас оказались практически все соседи: Польша (35), Словакия (39), Венгрия (40), Румыния (49), Россия (52), Беларусь (53). А первые места традиционно заняли Норвегия, Ирландия и Швейцария.

Отечественные эксперты считают, что ситуация с человеческим капиталом в Украине сегодня критическая, и еще больше она усугубляется не прекращающейся трудовой миграцией. Если тенденцию не переломить, через 10-15 лет работать в стране будет просто некому.

Для того, чтобы продвинуться в данном рейтинге, Украине нужен не только экономический рывок, который бы повысил благосостояние украинцев, но и изменения образа жизни большинства граждан. Так что объявленная президентом общенациональная программа "Здоровая Украина" актуальна как никогда.

Doing Business: поднялись на 7 пунктов, но это неточно

Рейтинг инвестиционной привлекательности Doing Business, ежегодно составляемый Всемирным банком, анализирует ситуацию в 190 странах мира, оценивая легкость ведения бизнеса в каждой их них. В рейтинге-2020 Украине удалось подняться сразу на 7 позиций и занять 64 место.

Согласно данным отчета Всемирного банка, Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитывались специалистами ВБ при составлении рейтинга.

Как сообщала пресс-служба правительства, наибольший прогресс Украина продемонстрировала по компоненте "Защита миноритарных акционеров" (+27 пунктов) благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях и компоненте "Получение разрешения на строительство" (+10 пунктов).

Кроме того, на повышение позиций в рейтинге повлияли положительные изменения в сферах "Подключение к электросетям" (за счет упрощения подключения и упорядочения ТУ), "Международная торговля" (за счет упрощения требований к сертификации отдельных промтоваров), "Регистрация имущества" (за счет повышения прозрачности системы управления земельными ресурсами и упрощения регистрации), "Доступ к кредитам" (за счет улучшения доступа к кредитной информации).

Но здесь надо отметить два немаловажных момента.

Во-первых, данные в рейтинге Doing Business-2020 приведены по состоянию на 1 мая 2019 года, то есть он дает оценку работе предыдущего президента и предыдущей команды в целом.

Во-вторых, в августе 2020-го в ВБ заявили о допущенных ошибках, пообещали провести аудит и по его итогам опубликовать обновленный рейтинг. Публикации отчетов Doing Business приостановили на время проведения оценки.

Коррупция: вечная борьба без результата

С коррупцией Украина борется все 30 лет своей независимости, но после 2013 года все эти разговоры о "борьбе" стали настоящим трендом. Коррупция стабильно входит в тройку основных проблем в стране, называемых украинцами в опросах. А недавнее исследование мнения миллениалов и представителей поколения Z Deloitte Global Millennial and Gen Z показало, что молодежь Украины в первую очередь беспокоит именно коррупция в бизнесе и политике.

О том, насколько в конкретной стране распространено это явление, которое часто называют "раковой опухолью", можно судить по Индексу восприятия коррупции (ИВК), который рассчитывается неправительственной организацией Transparency International с 1996 года.

В рамках индекса коррупция определяется как злоупотребление служебным положением в целях личной выгоды. При составлении рейтинга его авторы ориентируются на экспертные опросы, поясняя, что число уголовных дел или судебных приговоров по фактам коррупции, как правило, не работают. Прежде всего, эти данные не всегда доступны, а, кроме того, они отражают, скорее, не столько реальный уровень коррупции, сколько эффективность работы правоохранительных органов.

В таких непростых условиях единственным надежным источником информации, по мнению авторов исследования, являются мнения тех, кто непосредственно сталкивается с коррупцией (предприниматели) и тех, кто профессионально занимается ее изучением (аналитики). Мы, безусловно, этим мнениям доверяем, но не можем не отметить: учитывая вышесказанное, данный рейтинг фактически отражает не коррупцию, а нашу оценку коррупции, что, конечно, тоже очень важно.

Индекс восприятия коррупции распределяет страны по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции).

Согласно данным, опубликованным в январе 2021-го, Украина в списке из 179 стран заняла 117 место с показателем 33. Вместе с нами 117 строчку разделили Египет, Свази­ленд, Замбия, Непал и Сьерра-Леоне.

К сожалению, эти данные говорят о том, что борьба с коррупцией в нашей стране так и осталась на уровне декларирования. Правда, в Transparency International отметили, что в этом году ИВК нарисовал довольно мрачную картину во всем мире.

"За последние 10 лет большинство стран не преуспели в борьбе с коррупцией или добились минимального прогресса, при этом более двух третей из них набрали менее 50 баллов", – констатировали авторы исследования.

Процветание: между Гайаной и Сальвадором

Согласно индексу процветания, который ежегодно составляет британский аналитический центр The Legatum Institute, благополучие украинцев могло бы быть и получше.

Индекс процветания стран мира составляется на основе множества различных показателей, объединенных в девяти категориях. Эти категории отражают самые разные стороны жизни общества: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, личные свободы, социальный капитал, экология. Статистические данные, используемые в рейтинге, получены из ООН, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, ВТО, Gallup и ряда других организаций и институтов.

Украина в списке из 167 стран, опубликованном в конце 2020-го, заняла 92 строчку, между Гайаной и Сальвадором. Поскольку эта позиция в списке нам мало о чем говорит, для понимания ситуации отметим, как в данном рейтинге разместились другие постсоветские страны, "процветание" в которых 30 лет назад было примерно одинаковым.

Надо сказать, что оптимизма в этом сравнении мало. Нас опередили все, кому не лень: Эстония (21 место), Латвия (32), Литва (34), Грузия (53), Армения (55), Казахстан (62), Беларусь (69), Россия (76), Азербайджан (78), Молдова (80), Кыргызстан (90).

Сами украинцы от своего "процветания" тоже не в восторге. Как показал недавний опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, немало жителей страны отмечают, что стали жить хуже, а две трети украинцев считают, что сегодня дела в стране идут в неправильном направлении.

Индекс счастья: мешает неуверенность в завтрашнем дне

Рейтинги счастья пользуются стабильной популярностью как среди СМИ, так и среди читателей. Правда, уже много лет они не приносят нам ничего нового, и после выхода очередного списка нам только и остается, что констатировать: опять мы среди "несчастных"!

Поскольку само понятие "счастливой жизни" довольно условно, к составлению рейтинга счастья World Happiness Report эксперты подходят основательно. При его подготовке учитываются уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, гражданские свободы в стране, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, крепкость семей, гарантии занятости, свободу выбора, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.

Кроме того, авторы рейтинга используют результаты опросов общественного мнения местных жителей по поводу того, насколько счастливыми они себя чувствуют. Например, респондентов спрашивали, было ли у них ощущение счастья и смеялись ли они накануне опроса.

Как видим, данный рейтинг, базируясь на десятках других, по сути, можно считать неким итогом, позволяющим сделать вывод о месте страны на карте мира. И наше место оказалось в последней трети. В рейтинге 2021 года Украина заняла 110 место из 149, так что несчастнее нас на планете оказались не так уж много стран.

Психологи объясняют наши стабильно низкие места в "счастливых рейтингах" тем, что эти рейтинги отражают, скорее, уровень удовлетворенности жизнью, а не уровень счастья. И вот с удовлетворенностью у нас действительно проблемы.

Низкие зарплаты и пенсии, постоянный рост цен и тарифов, бедность, война на востоке страны, коронавирус, нестабильная экономическая и политическая ситуация – все это делает украинцев излишне тревожными и формирует неуверенность в завтрашнем дне. А если добавить сюда ежедневные безрадостные новости, которые льются на нас сплошным потоком, становится понятно: на фоне постоянного беспокойства и тревоги мы просто не в состоянии увидеть каждодневное сиюминутное счастье "в мелочах", которое легко замечают жители благополучных стран.