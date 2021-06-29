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Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
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Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)

Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
07:46 Сегодня Телеграф

В то время как Всемирный Банк обещает рекордный рост мировой экономики за последние 80 лет, Украина идет своим путем. Судя по Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы,  одобренному Кабмином, отечественная экономика выйдет на докризисный уровень не раньше следующего года. Согласно базовому сценарию, в 2022 году она сможет вырасти лишь на 3,8%, в 2023-м рост ускорится до 4,7%, в 2024-м - до 5%. Правда, в случае очередной ковидной волны, все может сложиться еще печальнее.

Какими будут тарифы, зарплаты и курс валют в ближайшие три года – в материале "Телеграфа".

Главное – это настрой

Надо сказать, что в целом в Минэкономики, которое и разрабатывало этот прогноз, настроены довольно оптимистично, отмечая, что "Украина имеет относительно неплохие стартовые позиции на пути к постпандемическому восстановлению".

Что же позволило прийти к такому выводу?

Авторы документа отмечают, что в ближайшей перспективе на передней фланг в мировой экономике выйдут определенные тренды: активное развитие здравоохранения, глобальная цифровизация (развитие электронной коммерции и электронного предоставления услуг, в том числе банковских, медицинских, транспортных и т.д., увеличение зон самообслуживания и применения бесконтактной оплаты, внедрение интеллектуальных голосовых систем и чат-ботов для взаимодействия с клиентами, развитие логистики и т.д.), реформирование и развитие образования, совершенствование государственной политики в сфере защиты окружающей среды. В правительстве считают, что все эти "трендовые сферы" не только представлены и достаточно развиты в украинской экономике, но и имеют высокий потенциал по выработке продукции как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Потенциал – это, безусловно, замечательно, дело осталось за малым – его реализовать. И вот могут быть проблемы.

"Отличие экономического прогноза аналитического агентства от прогноза Кабмина заключается в том, что второй, помимо задач объективной оценки состояния, тенденций, угроз и возможностей в национальной экономике, еще и выполняет функцию целеуказания для действий правительства, – отметил в беседе с "Телеграфом" экономист Александр Гаврутенко. – И так как в основе современной социально-экономической парадигмы лежит стремление к устойчивому росту, здесь закладываются показатели, к которым нужно стремиться. И лучше пусть они будут завышены и не всегда объективны, но все же достижимы. Собственно, в этом и заключается искусство качественного экономического планирования: находить баланс между непомерными желаниями к росту и реальными возможностями".

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Если брать украинскую экономику, продолжает Гаврутенко, то здесь практически не существует сфер, где невозможен кратный рост в кратчайшее время. А все, что для этого необходимо – это создать здоровую экономическую, финансовую, правовую, социальную, политическую среду.

Кстати, обращает внимание эксперт, в прогнозе правительства именно на это и делается упор: улучшать внешнеэкономическое взаимодействие, повышать социальные стандарты, оздоравливать финансовый сектор, стимулировать инновации, инвестиции, диджитализацию, рациональное потребление, повышать качество образования, экологии. Это в полномочиях правительства и успехи в этих направлениях способны обеспечить еще большие успехи и прогресс в экономике.

"Было бы странно, если бы в Кабмине говорили о том, как все плохо, ведь в этом случае возникли бы вопросы к работе чиновников, – говорит руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. – Правда, вопросы есть и сейчас. Про хороший потенциал мы слышим долгие годы, но вот реализовать его никак не получается. Вся надежда по-прежнему на металлургов и АПК, при этом власть предпочитает не только не оказывать им поддержку, но и пополнять за их счет бюджет, усиливая налоговое давление. Например, законопроект №5600, возможно, позволит кратковременно решить часть бюджетных проблем, но в долгосрочной перспективе окажет строго негативное влияние. Он подразумевает увеличение ставки ренты на добычу руд в три раза уже с начала следующего месяца. Кроме того, законопроект, в том числе, повысит стоимость аренды и покупки земли сельхозназначения. Смогут ли единственные рабочие отрасли в полной мере воспользоваться ситуацией и увеличить доходы на фоне растущих цен и спроса на международном рынке – большой вопрос".

Вырастут и зарплаты, и тарифы

У Кабмина для вас три новости: две хороших и одна плохая. Начнем с плохой: цены на товары и услуги будут расти, причем наиболее стремительный рост снова окажется на "коммунальном фронте".

Тарифы на горячую воду и отопление в 2021-м вырастут на треть, в 2022-м – на 6%, в 2023-м – на 5%, в 2024-м – еще на 5%.

Централизованное водоснабжение и водоотвод подорожает в 2021 году на 20%, в 2022-м – на 11%, в 2023-м – на 5%, в 2024-м – на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают соответственно на 10%, 10%, 5%, 5%.

При этом каким-то удивительным образом инфляции придется держать себя в руках. В Минэкономики считают, то в этом году инфляция составит 9-10%, но затем цены успокоятся. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) составит 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024 году.

Что касается национальной валюты, то она в ожиданиях Кабмина будет оставаться стабильной, и среднегодовой курс доллара составит в 2021 году 28,0 грн за доллар, в 2022 году – 28,6 грн, в 2023-м – 28,8 грн, в 2024-м – 29,2 грн. И это будем считать первой хорошей новостью.

Вторая хорошая новость заключается в том, что по уже сложившейся традиции запланирован серьезный рост минималки, причем он опередит не только инфляцию, но и рост ВВП. В то время как согласно базовому сценарию, в 2022-м ВВП вырастет на 3,8%, в 2023-м – на 4,7%, в 2024-м – на 5%, минималка будет расти в полтора-два раза быстрее. Согласно прогнозу, минимальная средневзвешенная зарплата вырастет до 6550 грн в 2022 году (+8,4%), до 7176 грн в 2023 году (+9,6%), до 7665 грн в 2024 году (+6,8%).

Правда, экономисты считают это не вполне хорошей новостью, поскольку экономических предпосылок для такого роста нет.

"ВВП растет крайне медленными темпами, а, значит, стоит ожидать разгона инфляции, – считает Сергей Сароян. – Иными словами, реального роста зарплаты может и не произойти, так что рост потребления действительно может произойти лишь за счет потребительского кредитования".

Вслед за минималкой вырастут и средние зарплаты: согласно основному сценарию, с 15 258 грн в 2022-м до 19 063 грн в 2024-м. Правда, это не вернет заробитчан в Украину. По мнению президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, разрыв в зарплатах по-прежнему серьезный: если в Украине минимальная зарплата составляет 6 тыс. грн или менее 200 евро, то минималка в Польше – 750 евро.

"До тех пор, пока будет сохраняться существенный разрыв в уровне жизни и зарплатах в Украине и странах ЕС, трудовая миграция не прекратится", – резюмировал эксперт.

Настроены на ЗОЖ

Судя по Прогнозу, в Кабмине явно настроены на то, что украинцы одумаются и буквально со следующего года начнут вести здоровый образ жизни. Авторы документа надеются, что в постпандемичний период люди начнут больше внимания уделять здоровой и полезной еде, внимательнее относиться к собственному здоровью, менять модели отдыха и другие привычки.

"Переоценка ценностей, которая состоится в ответ на высокие угрозы жизни значительной части человечества, изменит отношение к настоящему и будущему. Такие изменения отразятся на потребительской активности и структуре потребления", – считают авторы.

Половина – на еду и другие неприятные сюрпризы: куда уходят зарплаты украинцев (инфографика)

А способствовать оживлению потребительского потребления будет банковское кредитование, поскольку банки вышли из этого кризиса с минимальными потерями.

Продолжая тему АПК, Сергей Сароян напоминает, что в себестоимости продукции животноводства корма составляют порядка 70%, а, значит, рост цен сельскохозяйственной продукции сильно ударит по стоимости продуктов питания в целом.

"Поэтому я бы со стороны потребителей ожидал, скорее, падения спроса: они либо переключатся на более дешевые товары, в том числе и иностранного производства, либо начнут покупать меньше, – говорит эксперт. – Понятно, что в таких условиях говорить о развитии производства и увеличении числа трудоустроенных работников не приходится. Да и ожидать увеличения интереса к здоровой еде на фоне того, как она станет менее доступно, также не стоит".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко соглашается: правительственные ожидания насчет ЗОЖа можно назвать довольно спорными. По его словам, люди много времени уделяют здоровью, если у них есть деньги, потому что здоровье – это всегда дорого. Но пока, говорит эксперт, украинцы больше внимания уделяют еде, а не здоровью. Ведь после покупки необходимых продуктов денег на здоровье просто не остается.

"Прогноз – это всего лишь прогноз, здесь никто не ожидает точных цифр, – резюмировал Охрименко. – Сегодняшний прогноз правительства – это заявка на успех. Но если ничего не получится, всегда можно будет сослаться на форс-мажор или непредвиденные обстоятельства. Сегодня можно констатировать, что украинская экономика довольно неплохо пережила коронавирусный кризис. Но на этом "успехи" закончились. Сейчас наступила эпоха "больших идей" и топтания на месте".

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Гурген Григорян
Автор: Гурген Григорян Политика, экономика, общество
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Все по теме:

Тарифы, Кабмин, ВВП Украины, Экономика Украины, Зарплаты в Украине.
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