Украинцам снова предлагают поднять пенсионный возраст: основание – абсурдно

В Украине можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как власти упрямо пытаются "отодвинуть" украинцев от их пенсий как можно дальше. Сейчас в ВР изучается очередной законопроект, который предлагает поднять пенсионный возраст еще на один год. В связи с этим у многих возникает только один вопрос: доколе?

Что в законопроекте

В последнее время у украинцев все чаще возникают сомнения, что им удастся дожить до пенсии. А очередные законодательные инициативы депутатов только укрепляют их в этой мысли.

Согласно "официальной версии" глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и соавторы резонансного законопроекта №5566 решили поправить демографическую ситуацию в стране. Правда, способ выбрали довольно оригинальный – повысить пенсионный возраст на год, а потом снижать его матерям за каждого ребенка на полгода.

По мнению авторов документа, поскольку еще один бэби-бум в стране в ближайшей перспективе маловероятен, чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей.

"Кризис COVID-19 будет иметь важное значение для будущей политики Украины в отношении демографических вызовов, – говорится в пояснительной записке к документу. – В связи с этим законопроектом предлагается для демографического воспроизводства населения Украины поддержать матерей, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста, независимо от того, является семья многодетной или нет".

Законопроект предлагает в статью 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" добавить пункт о компенсациях матерям. Согласно новому пункту, женщины, которые родили и воспитали ребенка до шести лет, получат право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев. Это уменьшение будет применяться за каждого ребенка, но в целом пенсионный возраст может быть снижен не более чем на три года.

Но, продолжают авторы инициативы, такие компенсации разбалансируют доходы и расходы Пенсионного фонда. И чтобы "сбалансировать" их обратно, проект Закона предлагает с 1 января 2023-го увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год. Таким образом к 2035 году возраст выхода на пенсию в Украине составит 61 год.

"Это может продолжаться бесконечно"

Эксперты, опрошенные "Телеграфом", говорят: компенсации матерям – это, конечно, хорошо, но заставлять за это расплачиваться всю страну – это уже слишком. Тем более, что и "цена" неадекватна.

Начнем с того, что согласно данным Госстата, три четверти украинских семей имеют одного ребенка. То есть, в подавляющем большинстве украинских семей после "покращення имени Третьяковой" папа выйдет на пенсию в 61 год, а мама – в 60,5. Каждая четвертая-пятая семья имеет двоих детей – то есть в них папа выйдет на пенсию в 61 год, а мама – в 60. А предложенными "компенсациями" смогут воспользоваться менее 3% мам – именно столько женщин имеют трех и более детей.

О втором существенном моменте напоминает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, сегодня в Украине работает еще один критерий выхода на пенсию – страховой стаж. То есть, если человек не будет иметь 35 лет страхового стажа, он не выйдет на пенсию и в 61 год.

Когда же украинские власти уже остановятся и до каких пор будут продолжаться их попытки "отсечь" от пенсий как можно большее число украинцев?

"Ответ на этот вопрос прост: как и с ростом тарифов, это может продолжаться до бесконечности, – отметил в беседе с "Телеграфом" эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев. – Конечно, повышение пенсионного возраста ограничено физической конечностью человеческой жизни, но если говорить о снижении стандартов социального обеспечения в целом, то оно не ограничено ничем. Причина проста: власти необходимо искать деньги на покрытие бюджетного дефицита и возврат кредитов. Поэтому, в ход идут как повышение прямых и скрытых налогов, так и сокращение расходов бюджета, в том числе, и за счет повышения пенсионного возраста".

"Увеличить рождаемость не получится"

Самое неприятное заключается в том, что в случае принятия закона все эти жертвы окажутся напрасны.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак уверен: повышением пенсионного возраста проблему с бюджетом не решить. А дополнительное сокращение числа пенсионеров просто станет небольшой "подстраховкой" на будущее. Более того: и рождаемость стимулировать не получится.

"Не исключено, что данная инициатива является самой ленивой и неэффективной мерой в мире, которую предложили в рамках повышения эффективности пенсионной системы, – считает аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – Разумеется, никакой ощутимой пользы она не принесет не только в отношении облегчения нагрузки на фонд, но и в отношении стимулирования рождаемости. Не думаю, что кто-то всерьез будет рассматривать возможность рождения ребенка в обмен на право снижения пенсионного возраста на 6 месяцев".

По мнению эксперта, стране необходима накопительная система пенсий, развитая экономика, продуманная социальная политика – только это поможет решить проблемы пенсионной системы. Нужно создавать условия для того, чтобы молодежь хотела жить в стране, платить налоги и отчисления в пенсионный фонд, а не мечтала уехать. Понятно, говорит Родлер, что все это долго и трудно, но другого пути нет.

С тем, что увеличивать рождаемость надо улучшением условий жизни украинцев, соглашается и Олег Пендзин. Без этого, говорит эксперт, можно сколько угодно принимать подобные законы, но если украинцы будут и дальше уезжать за границу, людей трудоспособного возраста в стране будет с каждым годом все меньше и меньше.

И снова "как в Европе"

Откуда взялась эта дикость – постоянно к месту и не к месту идти "за Европой" во всем, кроме повышения доходов, сейчас уже и не вспомнишь. Но политики с удовольствием пользуются этой находкой, оправдывая "путем в Европу" многие непопулярные решения – от роста тарифов до поднятия возраста выхода на пенсию. Не удержались от упоминания "европейского пути" и авторы законопроекта №5566.

"Сейчас есть немало стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет, – говорится в законопроекте. – Примером являются Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания. Во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет. В Ирландии пенсионный возраст должен быть увеличен до 68 лет до 2028 года. Увеличение продолжительности жизни рассматривается как важный аргумент в пользу дальнейшего увеличения пенсионного возраста во многих странах".

Согласимся: увеличение продолжительности жизни – это, конечно, важный аргумент, но причем тут Украина?

"Сравнения с Европой, где, как настаивают авторы инициативы, пенсионный возраст еще выше, звучат особенно комично, – говорит Сергей Родлер. – Ведь там и живут в среднем на 10 лет дольше. Так что на кого рассчитано такое объяснение, совершенно непонятно: вроде доступ к интернету у украинцев пока есть. Именно ожидаемая продолжительность жизни и должна приниматься во внимание при рассмотрении вопроса о повышении пенсионного возраста".

Что касается шансов на принятие данного законопроекта, то тут мнения экспертов разделились. Сергей Родлер считает, что шансы реально присутствуют, учитывая, что одним их авторов документа является глава комитета по вопросам социальной политики.

В то же время Олег Пендзин уверен, что в сессионном зале эта инициатива не наберет голосов. По мнению эксперта, повышение пенсионного возраста – это крайне непопулярный шаг, вполне способный "похоронить" политическую силу, которая за него выступает.