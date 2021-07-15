Деньги снова уходят "под подушки": как украинцы отвечают на ужесточение финмониторинга

В последнее время многие украинцы столкнулись с проблемами там, где раньше их не было. Пытаясь переслать деньги со своей карты на карту даже членов семьи, или, скажем, решив снять средства с собственного депозита, клиенты банков внезапно узнают о том, что попали под "пресс" финмониторинга. И, чтобы иметь доступ к кровно заработанному, им нужно принести документы, подтверждающие происхождение средств.

Что происходит и почему при существующем требовании проверять сделки на сумму более 400 тыс. грн, банки приостанавливают платежи даже на 10-20 тысяч гривен? Как пристальное внимание украинских финучреждений скажется на банковской сфере и не приведет ли "закручивание гаек" к тому, что украинцы снова начнут хранить деньги "под подушками"? Об этом "Телеграф" побеседовал с экспертами.

Откуда у украинца 11 тыс. грн?

Клиенты украинских банков не устают жаловаться на участившиеся проверки: то заблокировали перевод средств с карты на карту, то не дали положить деньги на счет, то с депозитом проблемы. Казалось бы, в случае с депозитом требование финансового мониторинга должно срабатывать в момент зачисления денег на депозит, а раз они уже там лежат, то верификация пройдена. И это не говоря о том, что по закону под финмониторинг подпадают операции свыше 400 тыс. грн. Но с нашими банками ни в чем нельзя быть уверенными до конца.

На днях финансовый портал опубликовал историю клиента, который неделю не может снять 11 тыс. грн после окончания срока депозита. Автор отзыва довольно красочно описал непрекращающийся "день сурка", но вопрос в другом. Откуда такое пристальное внимание к столь мизерной сумме?

Понятно, что подтверждением такой суммы может служить даже справка с работы о получении зарплаты на уровне минималки, но почему человек вместо того, чтобы быстро и без проволочек получить доступ к своим даже таким небольшим деньгам, должен отправляться собирать справки?

Вошли во вкус

Контроль за движением средств своих клиентов банки начали еще с принятия в декабре 2019-го закона "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

С тех пор закон несколько раз редактировался, а банки с каждым разом все больше входили во вкус.

"Несмотря на то, что Нацбанк рекомендует обращать внимание на операции от 400 тысяч грн, финансовые организации вправе самостоятельно устанавливать лимиты и выстраивать стратегию взаимодействия с клиентами, – пояснил в беседе с "Телеграфом" руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. – Масла в "огонь финмониторинга" подлила налоговая, объявившая решительный бой теневому сектору".

Напомним, что пару недель назад налоговики констатировали увеличение случаев приема оплаты продавцами товаров и услуг на карточные счета физлиц и предупредили: систематическое получение средств на карту физлиц за товары или услуги имеет все признаки хозяйственной деятельности. А согласно ст.164 Кодекса Украины об административных правонарушениях за осуществление такой деятельности без государственной регистрации предусмотрен штраф в размере до 85 тыс. грн.

Но проблема в том, что предупредили в налоговой предпринимателей, а неприятности из "ниоткуда" возникают у всех клиентов.

"В первую очередь в зоне риска оказались люди, систематически получающие переводы на карту, – говорит Сароян. – В наше время отследить даже небольшие переводы и сформировать определенный портрет клиента довольно просто".

"На отладку нужно время"

По словам Сергея Сарояна, на отладку систем требуется время. Отсюда и вопросы к людям, которые просто перевели тысячу-другую родственникам или знакомым. Но, продолжает эксперт, если человек не прячется от налоговой и получает законные легальные доходы, переживать ему не о чем.

"Кроме того, претензии возникают не к отправителю, а к получателю денег, который и должен будет объяснить источник получения средств, – говорит Сароян. – Банки могут заблокировать переводы физлиц "на ровном месте", но это единичные случаи".

С тем, что ничего страшного на банковском рынке не происходит, соглашается и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Да, действительно, есть требования регулятора о том, чтобы проверять сделки на сумму больше 400 тыс. грн. – соглашается Охрименко. – Но есть и другое требование – проверять любые сомнительные и экономически неоправданные сделки, и есть разъяснение, что под этим понимать. Например, если физлицу на счет поступают небольшие суммы, но очень часто (скажем, на протяжении дня поступает по десять платежей по несколько тысяч гривен), это считается подозрительным. Чаще всего банки проверяют ситуации, когда на счет физлица поступают деньги за товары и услуги. Это запрещено: нужно регистрировать ФОП и открывать отдельный счет. Например, нельзя получать деньги за репетиторство на карту физлица. Это считается ведением бизнеса и тут нужно платить налоги".

Будем прятать?

Надо сказать, что мнение клиентов, которые внезапно столкнулись с необходимостью документально подтверждать происхождение своих собственных денег, кардинально отличается от озвученного выше мнения экспертов. Мало того, что вместо того, чтобы быстро воспользоваться своими же деньгами, клиенты были вынуждены тратить время и нервы на сбор справок, так еще и финмониторинг в таком искаженном виде совершенно не предусматривает, что у людей могут быть отложены сбережения. Раньше они несли эти сбережения в банки и клали на депозиты, но теперь многие уже хорошо подумают, прежде чем связываться с финучреждением. Все же хотелось бы, чтобы деньги, когда они понадобятся, были под рукой, а не на расстоянии нескольких подтверждающих справок.

"Снижение стоимости депозитов, которое мы наблюдали в последнее время, привело к тому, что украинцы уже не торопятся нести деньги в банки, – говорит аналитик Даниил Монин. – Более того: наблюдается тенденция сокращения депозитов на срок и увеличение числа депозитов до востребования. Это говорит о том, что людей уже не интересуют проценты. Им просто не хочется держать деньги дома, и они используют банки. Но объемы средств украинцев на депозитах уже и так довольно низки – не думаю, что отток будет еще большим".

Фактически банковская система перестала выполнять свою основную функцию как инструмента сбережения средств и кредитования экономики, продолжает Монин. А ужесточение финмониторинга стало еще одной проблемой. Государство, практически приравняв граждан с 5 тысячами гривен в кармане к "террористам", думает, что оно победит. Но по факту это только стимулирует наличные расчеты между физлицами

При этом экономист Владислав Банков считает, что рынку есть куда двигаться, и отток средств из банковской системы все же произойдет.

"На фоне снижения процентных ставок и блокировки карточных счетов за коммунальные долги становится нецелесообразно держать средства в банках, – поясняет экономист. – А наличные есть наличные, любые ограничения в их обороте легко обходятся. Конечно, есть риски связанные, например, с кражей, но они ничтожны в сравнении с головной болью, которую простым гражданам создают безумные чиновники".

В то же время Сергей Сароян настроен более оптимистично и считает, что фактов, которые могли бы привести к серьезной смене поведенческой модели украинцев, пока нет.

"Большого смысла в хранении денег "под подушкой" я не вижу, – отметил эксперт в беседе с "Телеграфом". – Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, не особо удобно, учитывая развитость сектора электронной-коммерции. Зачем лишать себя возможности, например, онлайн-покупок или онлайн-переводов? В-третьих, разместив деньги на депозите, можно получить хотя бы небольшой доход. И, наконец, банки скоро и сами поймут, что подобными действиями они вредят в первую очередь себе, заставляя людей отказываться от их услуг, и перестанут настолько рьяно искать "преступников". А публичная огласка подобных случаев с блокировками средств только ускорит этот процесс".