Законопроекти по олігархам і податкам можуть розглянути вже на наступному тижні

У монобольшості мають намір розглянути гучний законопроект про олігархів вже на наступній "пленарці"

В "Слугу народу" ініціюватимуть розгляд в парламенті законопроекту "про олігархів" 5599 і "податкового" законопроекту 5600 вже на наступному пленарному тижні.

Про це "Телеграфу" заявив глава політичної сили Олександр Корнієнко.

"Ми хочемо розглянути законопроект на наступному сесійному тижні. Ми заявимо на Погоджувальній раді, що хочемо включити його до порядку деного. Правки до другого читання профільний комітет пройде сьогодні-завтра. Є механізм, який дозволить прискорити цей процес: не за правками, а за статтями", — говорить Корнієнко.

Крім законопроекту по олігархам в "Слузі народу" також хочуть розглянути і законопроект 5600.

"Уже обговорюється на комітеті, щоб він також був проголосований не за правками, а за статтями. Такий механізм прописаний в Регламенті і його може ініціювати будь-яка фракція на Погоджувальній раді. Згідно 119 статті Регламенту можна робити розгляд за статтями", — прокоментував Корнієнко.

Нагадаємо, що законопроект про деолігархізацію зараз знаходиться на розгляді в профільному комітеті з нацбезпеки, де депутати розглядають подані до другого читання правки.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова надіслала до Верховної Ради лист, в якому заявила про те, що документ порушує Конституцію і що його повинна оцінити Венеціанська комісія. Спікер парламенту Дмитро Разумков, незважаючи на явне небажання Банкової, відправив законопроект на оцінку до Венеціанської комісії.

Детальніше про ситуацію з деолігархізацією читайте тут.