Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе

В монобольшинстве намерены рассмотреть нашумевший законопроект об олигархах уже на следующей "пленарке", несмотря на множество поданных правок

В "Слуге народа" будут инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта "про олигархов" 5599 и "налогового" законопроекта 5600 уже на следующей пленарной неделе.

Об этом "Телеграфу" заявил глава политической силы Александр Корниенко.

"Мы хотим рассмотреть законопроект на следующей сессионной неделе. Мы заявим на Согласительном совете, что хотим включить его в повестку. Правки ко второму чтению профильный комитет пройдёт сегодня-завтра. Есть механизм, который позволит ускорить этот процесс: не по правкам, а по статьям", — говорит Корниенко.

Кроме законопроекта по олигархам в "Слуге народа" также хотят рассмотреть и законопроект 5600.

"Уже обсуждается на комитете, чтобы он также проголосовался не по правкам, а по статьям. Такой механизм прописан в регламенте и его может инициировать любая фракция на Согласительном совете. Согласно 119 статьи Регламента можно делать рассмотрение по статьям", - прокомментировал Корниенко.

Напомним, что законопроект о деолигархизации сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете по нацбезопасности, где депутаты рассматривают поданные ко второму чтению правки.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова прислала в Верховную Раду письмо, в котором заявила о том, что документ нарушает Конституцию и что его должна оценить Венецианская комиссия. Спикер парламента Дмитрий Разумков, несмотря на явное нежелание Банковой, отправил законопроект на оценку в Венецианскую комиссию.

Подробнее о ситуации с деолигархизацией читайте здесь.