"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 15 июня, что не видит смысла распускать Верховную Раду. На вопрос касательно слухов о возможности роспуска Рады в случае, если она не поддержит президентский законопроект о реестре олигархов, Зеленский напомнил, что открыто сказал о возможном вынесении вопроса на референдум.

Напомним, что сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, появился текст законопроекта №5599 о деолигархизации, внесенного президентом Украины 2 июня. Тем временем в Верховной Раде 15 июня зарегистрировали альтернативный законопроект о деолигархизации. В интервью "Телеграфу" нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что олигархи больше, чем кто-либо заинтересованы в деолигахизации в Украине.

Ситуацию вокруг деолигархизационного кейса президента прокомментировал "Телеграфу" народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Борьба с олигархами становится главной темой политического позиционирования президента Зеленского. Эта борьба, безусловно, поддерживается населением, хотя к методам и истинным целям кампании украинцы относятся всё еще скептически", – отмечает Игорь Попов.

По его мнению, отношения президента и олигархов довольно точно описаны в сериале "Слуга народа". И дальнейшее развитие событий в Украине может во многом повторить сюжетные линии сериала.

"Первый закон о деолигархизации является более декларативным, хотя в случае принятия он даст для СНБО правовое обоснование присвоения титула "олигарх" отдельным лицам, со всеми вытекающими репутационными и юридическими последствиями. Вопрос "ты за президента или за олигархов?" будет поставлен каждому депутату и каждой партии. И неправильный ответ навесит ярлык "пособника олигархии" на многих персоналий", –прогнозирует эксперт.

В случае проведения досрочных выборов именно борьба с олигархами станет ключевым пунктом программы "Зеленского 2.0", уверен Игорь Попов.

"На первых выборах Зеленский обещал бороться со старыми элитами. На вторых выборах он скажет, что олигархи скупают и новые элиты, поэтому нужна новая перезагрузка и поддержка населения в решении данной проблемы", – отмечает Игорь Попов.

Эксперт считает, что референдум по народной инициативе может стать кульминацией политической кампании с вопросом типа "Поддерживаете ли вы инициативу президента Владимира Зеленского по ограничению влияния олигархов на политические и экономические процессы в Украине?"

Еще 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине. О том, что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами, "Телеграфу" рассказали глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос и соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.

Также законопроект об олигархах проанализировал адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь.

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука в комментарии "Телеграфу" назвал президентский проект о деолигархизации фейковым.