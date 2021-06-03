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Четверг, 03.06.2021
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О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"

О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
11:33 Сегодня Телеграф

На сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, утром опубликован текст проекта закона об деолигархизации, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским накануне.

"Этот закон определяет правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения чрезмерного воздействия лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), содержание и порядок применения мер воздействия к этим лицам", - говорится в документе.

Так, Зеленский предлагает считать олигархом, физическое лицо, которое одновременно отвечает, по меньшей мере, трем из следующих признаков:

  • 1) участвует в политической жизни;
  • 2) имеет значительное влияние на СМИ;
  • 3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, которое в день вступления в силу настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке … и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
  • 4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых является) превышает миллион прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн, или $84 млн – ред.), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

"Расчет стоимости активов, указанных в пункте 4 части первой настоящей статьи, осуществляется в совокупности по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации", - говорится в законопроекте.

Зеленский предлагает считать лицо участвующим в политической жизни, если оно:

  • 1) является президентом Украины, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя Верховной Рады, народным депутатом, премьер-министром, первым вице-премьер-министром, вице-премьер-министром, министром, его первым заместителем и заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, главой СБУ, генпрокурором, главой НБУ, руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, образованного президентом Украины, его первым заместителем и заместителем, и/или
  • 2) является связанным лицом с лицом, указанным в пункте 1 части первой настоящей статьи, и/или
  • 3) занимает должность в руководящих органах политической партии, и/или
  • 4) финансировало деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями.

По версии Зеленского, лицо имеет значительное влияние на СМИ, если:

  • 1) является бенефициаром средства/средств массовой информации, и/или
  • 2) является контроллером средства/средств массовой информации, и/или
  • 3) было бенефициаром или контроллером средства/средств массовой информации на дату вступления в силу настоящего закона, однако потеряло такой статус до дня введения этого закона в действие, в результате чего бенефициаром или контроллером такого средства массовой информации стало связанное лицо или лицо, которое не обладает безупречной деловой репутацией согласно этому же закону.

По законопроекту, решение о признании лица олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.
Настоящий закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие", - говорится в законопроекте.

Последует

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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