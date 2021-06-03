Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту

На сайте Верховной Рады в четверг, 3 июня, опубликован текст проекта закона об деолигархизации, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским в среду. Документ №5599 имеет довольно громоздкое название: "Проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В нем даются критерии того, кто является олигархом, а также – кто и как будет это определять.

Для "Телеграфа" этот законопроект, известный как закон об олигархах, проанализировал адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь.

"Из четырех критериев оценки "олигархов", только один – более-менее конкретный. И это – о стоимости активов. Остальные критерии – настолько оценочные суждения, что в случае неугодных власти крупных бизнесменов в реестр олигархов могут вписать почти любого, – уверен эксперт. – Тем более, что решение – олигарх/не олигарх – будет принимать Совет нацбезопасности и обороны. А все мы уже видели за последнее время работу СНБО, когда буквально вне судебного порядка могут накладываться санкции, лишая человека права на защиту".

Денис Бондарь прошелся по каждому из критериев "олигархизации".

1. Участие в политической жизни

"Это может быть и написание постов в социальных сетях, и предоставление комментариев журналистам по политическим вопросам, и участие в ток-шоу. Всё это можно приравнять к участию в политической жизни. Исходя из такой трактовки, даже мой комментарий в какой-то степени подпадает под этот пункт", – подчеркивает эксперт.

2. Активное влияние на СМИ

"Тут тоже возникает масса вопросов, – считает Денис Бондарь. – Что значит "активно влиять на СМИ"? В какой это степени? Как определить – человек активно влияет или нет? Четких понятий закон не дает, а значит трактование этого пункта будет – "полет фантазии" правительства, СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) как субъектов, которые могут подавать лиц на проверку".

3. Быть конечным владельцем монопольного бизнеса

"Чтобы в Украине не было монополий, у нас есть АМКУ – орган, который финансирует за счет налогов всех украинцев. А если власть признаёт, что в Украине есть монополии, то назревает вопрос – что делал этот орган за всё время своего существования? Или сейчас под этот закон резко мы увидим решения АМКУ о монополиях? Также поддержание или усиление положения монополии – это тоже оценочные суждения, которые будут трактоваться, исходя из политики власти", – уверен эксперт.

4. Стоимость бизнеса больше 2 млрд 270 млн грн

"Это – единственный пункт, где есть хоть какая-то конкретика. Но не понятно, какой метод оценки бизнеса будет применяться для потенциальных участников реестра олигархов. И это создаёт почву для манипуляций, – предупреждает Денис Бондарь. – Также не стоит забывать, что "хитрые" олигархи могут провести структурирование бизнеса, с заменой собственников определенных активов – и при необходимости обойти эту норму закона".

Эксперт также акцентирует на санкциях, которые предлагаются ввести данным законопроектом для олигархов: запрет на финансирование политичных партий, а также участие в большой приватизации.

"При наличии хороших юристов, что первый, что второй пункт можно обойти, – уверен Денис Бондарь. – Резюмируя, я бы выделил две основные цели законопроекта в таком виде. Первая – создать возможность для давления на определенных лиц, чтобы они были лояльны к власти. Ведь попадание в "список олигархов", с моей точки зрения, может создать негативный визуальный образ в глазах украинцев. Вторая цель – власть пытается увеличить свою электоральную поддержку среди самых бедных украинцев, так как в их глазах именно олигархи "корень" всех проблем".

По мнению эксперта, уже понятно, что нас ожидают новые серии сериала "Решения СНБО".

Еще 15 апреля президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), совместно с Офисом президента и Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, "что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов".

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о количестве олигархов в Украине.

В сети активно обсуждают законопроект Зеленского об олигархах, сравнивая президента Украины с ранним Путиным.

О том, что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами, "Телеграфу" рассказали глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президента Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос и соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин.