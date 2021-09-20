Разумков заявив, що хабарі за голоси по відставкам у Раді досягають 100 тисяч

Спікер Ради закликав антикорупційні органи розібратися у ситуації

Ходять чутки, що депутатам Верховної Ради за підтримку "деяких відставок" у владі пропонували від 50 до 100 тисяч. Цей факт потребує перевірки з боку антикорупціних органів.

Про це Погоджувальній раді у понеділок, 20 вересня, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, дедалі частіше у ЗМІ зʼявляється інформація, що депутатам пропонували по "50-70-100 тисяч" (Разумков не уточнив валюту — ред.) за підтримку у голосування за деякі відставки. Разумков зазначив, що такі чутки негативно впливають на діяльність та імідж Верховної Ради та закликав антикорупційні органи перевірити цю інформацію.

При цьому спікер вивловив переконанням, що "на фоні всього іншого, що іноді відбувається з нашими колегами", інформація про хабарі за голосування не додає нардепам балів.

Нагадаємо, що Дмитро Разумков став головою Верховної Ради ІХ скликання 29 серпня 2019 року. Він отримав найбільшу підтримку нардепів за час існування ВРУ — свої голоси за нього віддали 382 народних депутати.

Останнім часом, спікер парламенту все частіше демонструє свою незалежність від "Слуг народу" та Володимира Зеленського, з яким він йшов на вибори. У звʼязку з цим помітно погіршилися стосунки Разумкова з президентом України.

У Офісі президента вже неодноразово говорили про ймовірність усунення Разумкова з посади спікера та заміни його на віце-спікера Руслана Стефанчука, однак до цього часу навіть не зареєстровано відповідного звернення та не розпочата процедура. Це повʼязують з тим, що Разумков має істотний вплив на нардепів та, що дуже важливо, їх підтримку.

Варто зазначити той факт, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков є досвідченим політтехнологом, що також дає йому суттєву перевагу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Арахамія у Шустера публічно натякнув Разумкову на швидку відставку.