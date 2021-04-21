Разумков присоромив Тищенка та Гетьманцева, які стали героями скандалів

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на сьогоднішній прес-конференції в Луцьку прокоментував недавні витівки нардепів з фракції "Слуга народу". Про це передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Разумкова, йому соромно за поведінку Миколи Тищенка, який, незважаючи на карантин, влаштував скандальну вечірку в закритому готелі в честь дня народження дружини.

Також спікер сказав, що "Слуга народу" повинна взяти на себе відповідальність за нецензурні слова глави парламентського комітету з питань фінансів Данила Гетьманцева на адресу журналістки Соні Кошкіної, яка розкритикувала вечірку Тищенка і поїздку нардепа Євгена Шевченка до президента Білорусі.

Незважаючи на те, що сам Разумков не осоромилися, він попросив пробачення за всіх колег і повторився, що йому за них соромно.

"Людям повинно бути соромно за свої неправильні вчинки, так робити не можна", - вважає спікер Ради.

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" збереться на онлайн-засідання в четвер, 22 квітня. Серед інших питань обговорять скандальні ситуації, пов'язані з нардепами Миколою Тищенко та Євгеном Шевченко.