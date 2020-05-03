Тищенко: "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, если заведением действительно были допущены нарушения требований карантина.
Об этом Тищенко написал в воскресенье на своей странице в Facebook.
"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую! Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне", - написал он и прикрепил к сообщению фотографию, на которой готовит еду.
Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве, входящий в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко (на сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта" – ред.), продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.
28 апреля Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".
"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи... Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий", - написал он на своей странице в Facebook.
28 апреля полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на ул.Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей. "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщила пресс-служба столичной полиции.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналу "Новое время" заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.