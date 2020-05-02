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"Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента

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"Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
21:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:На Банковой рестораторы требовали пересмотреть "велюровый" карантин.

В Киеве рестораторы устроили акцию под Офисом Президента, чтобы привлечь внимание властей к проблемам бизнеса во время карантина.

Об этом сообщают Факты ICTV.

По словам организаторов акции, Киеву и в целом Украины следует начинать выходить из карантина, чтобы дать возможность людям работать. В частности, речь идет о возможности открыть летние террасы.

"Именно в таком формате и проходила благотворительная акция протеста. Организаторы устроили столики на расстоянии 1,5 м друг от друга, на которые поставили антисептики, за ними могли сидеть только по два человека. Официанты и посетители в масках и перчатках", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что посетители могли не оплачивать счет, ведь акция благотворительная, можно было только оставлять чаевые. Полученные средства планируется отдать врачам для борьбы с коронавирусом.

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Киев, Протесты, Карантин, Велюр, ОПУ.
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