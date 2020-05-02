"Карантин один для всех, а не для избранных": мэр Ивано-Франковска поддержал Бондаренко

Новости Украины:Мэр Ивано-Франковска поддержал коллегу из Черкасс относительно ослабление карантина в городе.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал своего коллегу, мэра Черкасс Александра Бондаренко, которого вызывают на допрос из-за преждевременного смягчения карантина в городе.

Городской председатель Ивано-Франковска написал в Facebook соответствующее сообщение.

Марцинкив отмечает, что карантин один для всех.

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения.

На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он "не успокоит свои таланты". Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему Трофимов.

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения.

Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.