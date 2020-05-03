"SaveФОП": Представители малого бизнеса вышли на Майдан (Фото)

Новости Украины:На столичный Майдан вышли представители малого бизнеса.

На центральной площади Киева, Майдане Независимости, собралась акция протеста представителей малого бизнеса. Участники акции требуют разрешить работу на период карантина, передает корреспондент УНН.

Так, протестующие с плакатами "SaveФОП" находились в масках и сохраняли дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Также участники акции держали плакаты с лозунгами "Отмените убийственную фискализацию микропредпринимательства" и "Малый бизнес на карантине".

После Майдана Независимости, часть из них отправилась к зданию Офиса Президента.

Организаторы акции отмечают, что их цель - получить "право на труд" и "равные условия ведения предпринимательской деятельности".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Украинской, указав, что знает о трудностях карантина, и власть делает все, чтобы хоть немного облегчить жизнь людям.