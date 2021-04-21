Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)
Драка не может быть неизбежна: Зеленский предложил Путину встретиться (видео)
"Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
"Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки

Накажут ли Тищенко за второй "велюр" и зачем нардеп Шевченко полетел к Лукашенко?

Накажут ли Тищенко за второй "велюр" и зачем нардеп Шевченко полетел к Лукашенко?
07:04 Сегодня Телеграф Николай Тищенко и Евгений Шевченко (коллаж - Телеграф)

Фракция "Слуга народа" соберется на онлайн-заседание в четверг, 22 апреля. Среди прочих вопросов обсудят скандальные ситуации, связанные с нардепами Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.

Тищенко откровенно "забил" на карантин. Год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей, несмотря на запрет.

А в апреле уже этого года Тищенко закатил большую вечеринку в гостинице Fairmont на столичном Подоле в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. И это несмотря на жесткий карантин в Киеве. Позже стало известно, что гостей вечеринки просили не разглашать место празднования.

У еще одного члена президентской фракции - Евгения Шевченко – свои "подвиги". Ранее он нелестно высказался в адрес журналистов-расследователей Nexta, которые опубликовали первый фильм про имущество непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. А 20 апреля и вовсе отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.

О чем говорят эти действия "слуг" и какие могут быть последствия, "Телеграфу" рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

"После того, как "велюр" стало нарицательным словом в Украине, обозначающим, что все равны, но кто-то может быть равнее, Тищенко стоило бы не повторять прошлых ошибок. Но так как он не понес наказания год назад, нардеп продолжил нарушать карантин. Партия точно должна делать определенные выводы, - считает эксперт. - Власть устанавливает правила, призывает граждан их придерживаться. Просит определенного общественного консенсуса. А в ответ получает такие выходки от своего же депутата".

По мнению Тараса Семенюка, в нормальных, цивилизованных политсилах такого кандидата уже исключили бы не только из фракции, но и из партии.

"Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"

"Но мы знаем, что Тищенко является кумом главы ОП Андрея Ермака. И потому вряд ли по нему будут серьезные санкции. Если сошло с рук ранее, почему не сойдет теперь? Так, наверное, думает он. Остается лишь посочувствовать серьезным и ответственным "слугам", по которым весь этот негатив рикошетит. И всё же не жду каких-то радикальных шагов в отношении Тищенко. А между тем, всё это будет бить по рейтингу президента", - прогнозирует эксперт.

Что касается Шевченко, то не впервые он совершает подобные эпатажные шаги на белорусском направлении, отмечает Тарас Семенюк

"Выглядит так, будто Шевченко действует как независимая фигура, - считает эксперт. - Не исключаю, что он будет претендовать на создание собственной политсилы. После встречи с Лукашенко Шевченко точно получил определенный политический капитал. И будем им торговать в Украине. Есть немало сторонников такой идеи, что выборы в Беларуси в августе 2019-го прошли "нормально", что Лукашенко стал президентом правильно. Вполне возможно, Шевченко возглавить какой-то региональный проект, который условно будет ориентирован на ту же электоральную базу, что и ОПЗЖ".

По мнению Тараса Семенюка, ситуации с Тищенко и Шевченко свидетельствуют о продолжающимся расколе партии "Слуга народа", которая и так была далека от единства.

"Нет монолита, нет идеологического стержня. Нет того, что называется партийной дисциплиной. Каждый делает, что хочет. И это последствия безответственной игры в досрочные выборы, когда списки формировались на колене, без идеологической привязки. А потому партия сейчас разваливается", - резюмирует эксперт.

Тем временем в сети продолжают бурно "песочить" Евгения Шевченко после встречи с Александром Лукашенко в Беларуси. Нардеп вернулся из Минска и заявил, что привез послание от Лукашенко президенту Владимиру Зеленскому.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 270

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Николай Тищенко, Слуга народа, Евгений Шевченко, ОПЗЖ, Тарас Семенюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
02 "Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
03 "Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"
04 До домов осталось несколько метров: провал грунта на Львовщине растет с каждым часом
05 Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Отработал всего 4 дня из 19: &quot;Укрпочта&quot; отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Отработал всего 4 дня из 19: "Укрпочта" отреагировала на скандал с увольнением резервиста
&quot;Двойные стандарты&quot;: Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
"Двойные стандарты": Гончаренко оправдался за сцену в ПАСЕ
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь