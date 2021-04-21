Накажут ли Тищенко за второй "велюр" и зачем нардеп Шевченко полетел к Лукашенко?

Фракция "Слуга народа" соберется на онлайн-заседание в четверг, 22 апреля. Среди прочих вопросов обсудят скандальные ситуации, связанные с нардепами Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.

Тищенко откровенно "забил" на карантин. Год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей, несмотря на запрет.

А в апреле уже этого года Тищенко закатил большую вечеринку в гостинице Fairmont на столичном Подоле в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. И это несмотря на жесткий карантин в Киеве. Позже стало известно, что гостей вечеринки просили не разглашать место празднования.

У еще одного члена президентской фракции - Евгения Шевченко – свои "подвиги". Ранее он нелестно высказался в адрес журналистов-расследователей Nexta, которые опубликовали первый фильм про имущество непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко. А 20 апреля и вовсе отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.

О чем говорят эти действия "слуг" и какие могут быть последствия, "Телеграфу" рассказал эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк.

"После того, как "велюр" стало нарицательным словом в Украине, обозначающим, что все равны, но кто-то может быть равнее, Тищенко стоило бы не повторять прошлых ошибок. Но так как он не понес наказания год назад, нардеп продолжил нарушать карантин. Партия точно должна делать определенные выводы, - считает эксперт. - Власть устанавливает правила, призывает граждан их придерживаться. Просит определенного общественного консенсуса. А в ответ получает такие выходки от своего же депутата".

По мнению Тараса Семенюка, в нормальных, цивилизованных политсилах такого кандидата уже исключили бы не только из фракции, но и из партии.

"Но мы знаем, что Тищенко является кумом главы ОП Андрея Ермака. И потому вряд ли по нему будут серьезные санкции. Если сошло с рук ранее, почему не сойдет теперь? Так, наверное, думает он. Остается лишь посочувствовать серьезным и ответственным "слугам", по которым весь этот негатив рикошетит. И всё же не жду каких-то радикальных шагов в отношении Тищенко. А между тем, всё это будет бить по рейтингу президента", - прогнозирует эксперт.

Что касается Шевченко, то не впервые он совершает подобные эпатажные шаги на белорусском направлении, отмечает Тарас Семенюк

"Выглядит так, будто Шевченко действует как независимая фигура, - считает эксперт. - Не исключаю, что он будет претендовать на создание собственной политсилы. После встречи с Лукашенко Шевченко точно получил определенный политический капитал. И будем им торговать в Украине. Есть немало сторонников такой идеи, что выборы в Беларуси в августе 2019-го прошли "нормально", что Лукашенко стал президентом правильно. Вполне возможно, Шевченко возглавить какой-то региональный проект, который условно будет ориентирован на ту же электоральную базу, что и ОПЗЖ".

По мнению Тараса Семенюка, ситуации с Тищенко и Шевченко свидетельствуют о продолжающимся расколе партии "Слуга народа", которая и так была далека от единства.

"Нет монолита, нет идеологического стержня. Нет того, что называется партийной дисциплиной. Каждый делает, что хочет. И это последствия безответственной игры в досрочные выборы, когда списки формировались на колене, без идеологической привязки. А потому партия сейчас разваливается", - резюмирует эксперт.

Тем временем в сети продолжают бурно "песочить" Евгения Шевченко после встречи с Александром Лукашенко в Беларуси. Нардеп вернулся из Минска и заявил, что привез послание от Лукашенко президенту Владимиру Зеленскому.