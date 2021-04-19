Локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая: что об этом известно

Источники, приближенные к украинскому парламенту, сообщают о том, что Киев останется в "красной" зоне, как минимум, до 10 мая. Об этом сообщает издание Парламент.UA.

Инсайдер уверяет, что жителям столицы надеяться на смягчение карантина в ближайшие три недели не стоит. Однако после 10 мая, возможно, Киев перейдет в "оранжевую" зону. Что же касается "желтой", об этом, по словам источника, можно будет говорить лишь летом, когда начнется сезон отпусков, а студенты и школьники уйдут на каникулы.

В целом же, пишет СМИ, прогноз для столицы неблагоприятный: мол, до конца года в Киеве будет преобладать "красная" зона.

Напомним, в Киеве в результате последствий коронавируса скончалась пациентка 8-й городской больницы, которую, по словам волонтеров, не перевели в реанимацию вовремя.