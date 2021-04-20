"Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"

Скандалы с визитом нардепа "Слуги народа" Евгения Шевченко в Беларусь к Александру Лукашкенко, а также с вечеринкой нардепа Николая Тищенко негативно скажутся на рейтинге президента Владимира Зеленского.

Такое мнение высказала шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина (Ксения Василенко).

"Слуга народа" Шевченко говорит Лукашенко, что "36% украинцев хотели бы видеть его своим президентом". Реакции - ноль.

Николай Тищенко проводит ковидную вечеринку в разгар локдауна, а руководство фракции стыдливо говорит, "что ждёт от него объяснений, так как прямо сейчас на может полноценно прокоммуницировать".

Чтоооо???!

Что значит "нельзя полноценно прокоммуницировать"?!

Это как?!

Отвечаю: Николай просто неприкосновенный. Что бы он не сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят.

Спишут на его "специфичность".

Как и Шевченко. Спасибо, хоть не Путину ми**ет сделал - уже хорошо.

Нет у них ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали. Ничего.

И, да. Рейтингово, это все ложится на Президента", - написала она.

Как сообщалось ранее, накануне Тищенко устроил роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей жены Аллы Барановской в закрытом на локдаун Киеве.

А Шевченко 20 апреля попал в скандал из-за визита в Минск и встречи с Лукашенко.