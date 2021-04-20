"Ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали": журналистка прокомментировала новые скандалы "слуг народа"

Скандалы с визитом нардепа "Слуги народа" Евгения Шевченко в Беларусь к Александру Лукашкенко, а также с вечеринкой нардепа Николая Тищенко негативно скажутся на рейтинге президента Владимира Зеленского.
Такое мнение высказала шеф-редактор "Левого берега" Соня Кошкина (Ксения Василенко).
"Слуга народа" Шевченко говорит Лукашенко, что "36% украинцев хотели бы видеть его своим президентом". Реакции - ноль.
Николай Тищенко проводит ковидную вечеринку в разгар локдауна, а руководство фракции стыдливо говорит, "что ждёт от него объяснений, так как прямо сейчас на может полноценно прокоммуницировать".
Чтоооо???!
Что значит "нельзя полноценно прокоммуницировать"?!
Это как?!
Отвечаю: Николай просто неприкосновенный. Что бы он не сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят.
Спишут на его "специфичность".
Как и Шевченко. Спасибо, хоть не Путину ми**ет сделал - уже хорошо.
Нет у них ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали. Ничего.
И, да. Рейтингово, это все ложится на Президента", - написала она.
Как сообщалось ранее, накануне Тищенко устроил роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей жены Аллы Барановской в закрытом на локдаун Киеве.
А Шевченко 20 апреля попал в скандал из-за визита в Минск и встречи с Лукашенко.