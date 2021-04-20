В поисках очередного дна: украинцы обсуждают встречу Лукашенко со "слугой" Шевченко

В сети продолжают бурно "песочить" "слугу народа" Евгения Шевченко, который устроил встречу тет-а-тет с Александром Лукашенко в Беларуси.

Свои мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

В частности, некоторые пользователи посчитали этот визит настоящим дном.

"Подполковнику (звание Лукашенко) никто не пишет)","А дальше встречи с Кобзоном, Захарченко...", "Прадед только по телефону общается наугад", "Тапок плачет по этому усатому таракану) У него точно весеннее обострение", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", до этого нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко нелестно высказался в адрес журналистов-расследователей Nexta.

Также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил большую вечеринку в гостинице Fairmont на столичном Подоле в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. Позже стало известно, что гостей вечеринки просили не разглашать место празднования.