Гостей просили не светить локацию: открылись новые подробности секретной вечеринки Тищенко (фото, видео)

Тайная вечеринка нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, которую он устроил для своей жены Аллы Барановской, вызвала широкий резонанс в украинском обществе. Ведь пока столицу закрыли на "локдаун", высокие гости смогли хорошо отдохнуть в пятизвездочном отеле Fairmont и даже увидеть салют, организованный в честь праздника.

О деталях вечеринки сообщает Радио.Свобода.

По подсчетам журналистов "Схем", за час к зданию отеля прибыло более 30 гостей, ни один из которых не воспользовался защитными средствами, а к 21:00 стоянка перед отелем была полностью "забита".

Среди гостей были отмечены другой "слуга" Александр Трухин, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, а также бывший гендир группы компаний Seven Hills Ари Шварц.

Около 22 часов вечера напротив отеля был устроен торжественный салют, несмотря на то, что использование пиротехники в городе было запрещено Киевсоветом еще в конце 2019 года.

При том организаторы мероприятия явно не по наслышке знают о карантине в городе, поскольку в приглашениях было указано о том, что не стоит "палить" локацию проведения вечеринки и просьбой сдать тест на коронавирус.

В пресс-службе Тищенко давать комментарии журналистам отказались.

Тищенко и раньше не особо прислушивался к законам о карантине. Так год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей.