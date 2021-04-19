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Гостей просили не светить локацию: открылись новые подробности секретной вечеринки Тищенко (фото, видео)

Гостей просили не светить локацию: открылись новые подробности секретной вечеринки Тищенко (фото, видео)
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Тайная вечеринка нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, которую он устроил для своей жены Аллы Барановской, вызвала широкий резонанс в украинском обществе. Ведь пока столицу закрыли на "локдаун", высокие гости смогли хорошо отдохнуть в пятизвездочном отеле Fairmont и даже увидеть салют, организованный в честь праздника.

О деталях вечеринки сообщает Радио.Свобода

Тищенко вечеринка

По подсчетам журналистов "Схем", за час к зданию отеля прибыло более 30 гостей, ни один из которых не воспользовался защитными средствами, а к 21:00 стоянка перед отелем была полностью "забита". 

Среди гостей были отмечены другой "слуга" Александр Трухин, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, а также бывший гендир группы компаний Seven Hills Ари Шварц.  

Вечеринка Тищенко - Трухин

Вечеринка Тищенко - Шварц

Вечеринка Тищенко - Скичко

Около 22 часов вечера напротив отеля был устроен торжественный салют, несмотря на то, что использование пиротехники в городе было запрещено Киевсоветом еще в конце 2019 года. 

Вечеринка Тищенко - Салют

При том организаторы мероприятия явно не по наслышке знают о карантине в городе, поскольку в приглашениях было указано о том, что не стоит "палить" локацию проведения вечеринки и просьбой сдать тест на коронавирус. 

Вечеринка Тищенко - Приглашение

В пресс-службе Тищенко давать комментарии журналистам отказались.

 Тищенко и раньше не особо прислушивался к законам о карантине. Так год назад столичный ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу, оказался в эпицентре скандала, когда выяснилось, что там постоянно обслуживают VIP-посетителей.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 263

Все по теме:

Киев, Вечеринка, Скандалы, Коронавирус, Николай Тищенко, Локдаун.
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