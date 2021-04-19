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"А вы, рабы, сидите по домам": в сети обсуждают вечеринку в ресторане отеля "слуги народа" во время локдауна (видео)
"А вы, рабы, сидите по домам": в сети обсуждают вечеринку в ресторане отеля "слуги народа" во время локдауна (видео)

"А вы, рабы, сидите по домам": в сети обсуждают вечеринку в ресторане отеля "слуги народа" во время локдауна (видео)

"А вы, рабы, сидите по домам": в сети обсуждают вечеринку в ресторане отеля "слуги народа" во время локдауна (видео)
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Медианяня

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил большую вечеринку в гостинице Fairmont на столичном Подоле в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве.

Об этом пишет интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на видео, присланное им от одного из посетителей мероприятия.

"Судя по интерьеру помещений, вероятно, праздник проходит в ресторане киевского отеля Fairmont. Отметим, что согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий.

Тищенко_вечеринка_скрин

Также издание пишет, что их журналисты засняли машину Тищенко около отеля Fairmont. "То есть вечеринка проходит, судя по всему, именно там", - делает вывод "Страна".

Тищенко_вечеринка_машины

При этом один из помощников Тищенко на вопрос о праздновании дня рождения Барановской сказал, что мероприятие проходит у них дома.

Как видно на видео, персонал заведения носит медицинские маски, а вот гости - нет.

Гостей же развлекала певица Катя Корецкая и танцовщицы.

В полиции Киева уже отреагировали на вечеринку, сообщив, что по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство.

"Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева, обнародованном в понедельник утром.

Согласно информации, сейчас полицейские общаются с руководством отеля, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - сообщили в полиции Киева.

Вместе с тем, информация об устроенной Тищенко вечеринке в разгар жесткого локдауна в Киеве вызвала бурю негатива в соцсетях.

Как выразился Мирослав Олешко, Тищенко, который является нардепом от президентской партии "Слуга народа" и кумом главы Офиса президента Андрея Ермака, устроил банкет на сотню гостей в локдаун от чувства вседозволенности и безнаказанности.Тищенко_вечеринка_коммент

Как сообщалось это уже не первая подобная выходка Тищенко. Около года назад у него уже был "очень жесткий разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу того, что принадлежащий нардепу ресторан "Велюр" в Киеве уклонялся от соблюдения требований локдауна.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

Все по теме:

Киев, Вечеринка, Отель, Нарушение, Николай Тищенко, Алла Барановская, Локдаун.
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