Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко

Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
03:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:У Зеленского был очень жесткий разговор с депутатом Тищенко по поводу ресторана "Велюр".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел очень жесткий разговор с заместителем главы фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко по поводу работы ресторана "Велюр" в центре Киева в условиях карантина.

"Никому нельзя (работать во время карантина – ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко – ред.). Действительно, никому нельзя работать. И я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не нужно делать из себя какого-то царя. Нельзя всем ресторанам работать – это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, также нельзя работать", - рассказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос, чем закончился этот разговор президента и депутата, Тимошенко сказал: "Во-первых, как вы видите, ресторан не работает. Не знаю, работал ли он, на самом деле, всё это время, или один день, или два и т.д. Но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь, для всей фракции, и для других фракций это будет примером, что не надо так больше делать. И это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал".

Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве, входящий в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко (на сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта" – ред.), продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Замглавы ОП о грузе для "Эпицентра": Эту ситуацию перекрутили

28 апреля Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

В тот же день полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на ул.Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей. "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Замглавы ОП: Все торговые сети и компании должны выполнять постановления Кабмина

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.

4 мая Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, если заведением действительно были допущены нарушения требований карантина.

Замглавы ОП о деятельности Фонда по борьбе с COVID-19: Фактически бизнес "скинулся" деньгами

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую! Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне", - написал он в воскресенье на своей странице в Facebook и прикрепил к сообщению фотографию, на которой готовит еду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Николай Тищенко, Владимир Зеленский, Велюр, Кирилл Тимошенко, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
03 Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
04 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
05 "Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Замглавы ОП о &quot;Велюре&quot;: У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь