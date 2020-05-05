Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко

Новости Украины:У Зеленского был очень жесткий разговор с депутатом Тищенко по поводу ресторана "Велюр".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел очень жесткий разговор с заместителем главы фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко по поводу работы ресторана "Велюр" в центре Киева в условиях карантина.

"Никому нельзя (работать во время карантина – ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко – ред.). Действительно, никому нельзя работать. И я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не нужно делать из себя какого-то царя. Нельзя всем ресторанам работать – это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, также нельзя работать", - рассказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Отвечая на вопрос, чем закончился этот разговор президента и депутата, Тимошенко сказал: "Во-первых, как вы видите, ресторан не работает. Не знаю, работал ли он, на самом деле, всё это время, или один день, или два и т.д. Но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь, для всей фракции, и для других фракций это будет примером, что не надо так больше делать. И это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал".

Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве, входящий в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с Тищенко (на сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта" – ред.), продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

28 апреля Тищенко заявил, что в ресторане "Велюр" в Киеве соблюдают карантин, однако иногда там проходят "личные встречи".

В тот же день полиция Киева проверила информацию СМИ о том, что на ул.Льва Толстого один из ресторанов принимает посетителей. "На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательства по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что полиция прибыла в ресторан "в том числе по инициативе депутатов" и подчеркнул, что партия не собирается покрывать нарушение нардепа.

4 мая Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, если заведением действительно были допущены нарушения требований карантина.

"Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую! Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Подробности позже. Руки заняты на кухне", - написал он в воскресенье на своей странице в Facebook и прикрепил к сообщению фотографию, на которой готовит еду.