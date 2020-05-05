Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Замглавы ОП о деятельности Фонда по борьбе с COVID-19: Фактически бизнес "скинулся" деньгами
Замглавы ОПУ рассказал о деятельности Фонда по борьбе с COVID-19
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

Замглавы ОП: Все торговые сети и компании должны выполнять постановления Кабмина

Замглавы ОП: Все торговые сети и компании должны выполнять постановления Кабмина
03:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Замглавы ОП говорит, что ему тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечает, что все торговые сети и компании должны выполнять постановления Кабинета министров об ограничительных мерах в условиях карантина, а за нарушения составляются административные протоколы и платятся штрафы, как в случае с компанией "Эпицентр К".

"Эпицентр" работал в соответствии с постановлением Кабинета министров. Они нарушали во многих случаях и продавали не только те товары, которые есть в постановлении Кабмина. За это на них практически ежедневно составлялись и составляются административные протоколы за нарушения, и они платят штрафы", - рассказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Тимошенко указал, что если уже будет "преувеличение этих нарушений", то Министерство внутренних дел будет с этим разбираться "уже в каком-то другом порядке, а не только просто штрафами". "Нам тоже это не нравится. Если есть постановление Кабмина, разрешено торговать только этим товаром, то только им и нужно торговать", - подчеркнул он.

Замглавы ОП о грузе для "Эпицентра": Эту ситуацию перекрутили

При этом Тимошенко отметил, что работает не только "Эпицентр", а и некоторые другие большие торговые магазины. "В каком состоянии они, есть ли на них административные протоколы или их нет – я не могу вам сейчас сказать. Но это не только кейс "Эпицентра", работают и другие магазины. И нельзя сказать, что "Эпицентр" вообще по всей стране так работал. Некоторые их магазины делали такое, и к ним приезжала полиция", - пояснил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Кирилл Тимошенко, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
03 Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
04 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
05 "Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Apple выпустила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь