"Трусливые пи****сы": "слуга народа" отличился странным постом об оппонентах Лукашенко из Nexta

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко разразился гневной тирадой в адрес журналистов-расследователей Nexta, которые недавно опубликовали первый фильм про имущество Александра Лукашенко, владеющего роскошным автопарком и особняками, часто подаренными ему из рук олигархов из близкого окружения.

Тираду он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Nexta - вы просто трусливые пид*расы. Все кто на Батьку льют эту ложь, конченные му*аки и выр*дки. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе, вам еще покажем, как миром править во благо простого Народа", - обвинил журналистов он.

Также он обратился к украинцам – он назвал их дорогими и попросил подождать "еще немного".

"Мы прогоним этих заграничных агентов, заполонивших нашу страну, как во власти, так и в СМИ. Будет им еще народный суд. Все Враги Народа будут осуждены и наказаны. С нами Бог, с нами народ - Великой Украины!" – написал он.

В сети бурно отреагировали на заявление нардепа из президентской коалиции. В комментариях ему "насыпали" про "болезнь пройдет" и припомнили, что от фракции уже долго ждут обещанного улучшения.

"Евгений, вероятно Вы единственный адекватный человек, попавший в ВР по квоте Слуги Народа. Спасибо, выздоравливайте", "Ждем, уже 7 лет ждем! Жизнь проходит! Аминь!", "Завтра все пройдет, болезнь отступит во имя Иисуса! Я помолюсь сегодня!", "Ждали пять лет, поверили, выбрали. Еще пять лет ждать?! А жить когда?!" - пишут под постом.

Ранее "Телеграф" в подробностях рассказывал о семи особняках Лукашенко.