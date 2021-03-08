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Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)

Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Белорусский оппозиционный канал NEXTA опубликовал фильм-расследование, в котором рассказал о том, чем владеет Александр Лукашенко. Как оказалось, он недалеко ушел от президента России Владимира Путина с его дворцом в Геленджике, хотя всего этого имущества у белорусского политика в декларации о доходах нет.

Соответствующий фильм о "богатстве" Лукашенко опубликован на YouTube. Во время премьеры расследование одновременно смотрели до 100 тысяч человек, а журналисты NEXTA обещают, что этот фильм не будет первым и последним, и уже готовят новое кино.

Так, журналисты узнали, что Лукашенко является собственником 18 резиденций, которые находятся как в государственной, так и в его собственности. Часть из них Лукашенко подарили бизнесмены, близкие к его окружению.

"Любая резиденция - это комплекс зданий. В центре всегда стоит дом номер один - деревянный дом, рядом флагшток, - рассказал расследователям бывший сотрудник администрации Лукашенко. Он указал на интересную деталь - когда Лукашенко появляется в любой из резиденций, над домом поднимается флаг.

По словам источника NEXTA, обслуживание резиденций обходится в десятки миллионов долларов ежемесячно. Площадь одного Дворца Независимости в Минске — около 50 тысяч кв. м.

Автопарк Лукашенко

Лукашенко владеет несколькими десятками авто, в том числе и раритетными. А именно:

  • две Audi A8 за 100 тысяч евро каждая;
  • Maybach за 1,5 млн евро, который ему якобы кто-то подарил;
  • более новый бронированный Maybach Pullman Guard за 1,4 млн евро с минибаром и массажными креслами;
  • Rolls-Royce Phantom Coupe за 170 тысяч евро;
  • бронированный Mercedes-Benz C-Class 5 поколения за 160 тыс. евро;
  • Tesla более чем за 100 тысяч евро, якобы подаренная Илоном Маском;
  • Mercedes-Benz GL за 131 тысячу евро;
  • Mercedes C-Class 4 поколения за 200 тысяч евро.

Журналисты уточняют, что все автомобили стоят 4 млн евро и в эту стоимость не входит их обслуживание.

Деньги ЕС – деньги Лукашенко

Расследователи выяснили и еще один интересный факт. По данным Института Политическая сфера, с 2014 по 2020 год Запад направил в экономику Беларуси почти 4 млрд долларов. В NEXTA заявили, что Лукашенко использует эти средства для личных нужд.

Дворец как у Путина?

Журналистам также стало известно, что Лукашенко выделил почти 1,5 млрд долларов российскому олигарху Михаилу Гуцериеву в обмен на роскошную резиденцию, которая расположена в Шершунах Минской области. В обмен на строительство этой резиденции Лукашенко отдал Гуцериеву 1,4 млрд долларов на строительство горно-обогатительного комплекса, но не из собственного кармана, а из кредитных денег, выданных Беларуси Китаем под гарантии.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сеть утекли записи разговоров КГБ Беларуси, в которых по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 2,934

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Видео, Александр Лукашенко, Особняки, расследоования.
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